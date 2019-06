Investigan el incendio de una casa de okupas de Carlet al hallarse varios focos de fuego

La policía ha abierto una investigación para conocer qué se esconde detrás de un sospechoso incidente en Carlet. Un incendio en un primer piso de una finca situada cerca de donde toma forma cada año la Falla País Valencià y que presentaba varios focos en diferentes habitaciones obligó en la noche del domingo a desalojar parcialmente un inmueble de tres alturas, mientras que otros residentes quedaron confinados en sus viviendas a causa del humo. El sospechoso incendio se produjo minutos después de las 21:00 horas y, en el momento en que llegaron los servicios de extinción, no había nadie en el interior, según informó ayer el Consorcio Provincial de Bomberos. Con todo, llamó la atención la presencia de varios focos en el interior de la vivienda de un bloque de tres alturas situado en la calle l'Alcúdia.

Sin embargo, los servicios sociales del ayuntamiento han tenido constancia de que la vivienda estaba habitada por varias personas que nunca provocaron ningún tipo de incidente, por lo que no había queja alguna sobre ellos por parte de los vecinos. Los okupas no frecuentaban demasiado la vivienda, situada en una finca que no es especialmente conflictiva, lejos de los barrios de Carlet donde sí es más normal encontrar algunas casas ocupadas. «Se desconoce absolutamente todo porque no se sabe la identidad de la gente que habitaba la vivienda y por lo tanto es complicado realizar elucubraciones sobre la causa. Nunca provocaron incidentes y por lo tanto los servicios sociales no habían actuado sobre dicha vivienda. La policía y los bomberos actuaron tan rápido que evitaron lo que hubiese podido ser una catástrofe en Carlet», afirmó ayer la alcaldesa recién elegida de nuevo, Maria Josep Ortega.

El incendio movilizó a efectivos de los parques situados en Alzira y Silla. Las fuerzas de seguridad desalojaron a una parte de los vecinos y confinaron a los de las plantas superiores para evitar que se vieran afectados por el humo que inundó la escalera.