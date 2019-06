Armados de paciencia tras el tiroteo de Alzira

Los disparos han sonado de nuevo en el barrio de l'Alquerieta. El pasado jueves, alrededor de las diez de la mañana, dos mujeres resultaron heridas de bala en una trifulca. El caso es uno de esos que vuelve a poner esta zona de la ciudad en el punto de mira, al protagonizar, una vez más, un episodio de violencia desmedida. Aunque hacía más de dos años que no se producía un tiroteo como el de esta semana, la resignación de los residentes de esta barriada nunca ha menguado y resisten, armados de paciencia, las conductas delictivas de algunos de sus vecinos.

Son pocos, pero hacen mucho ruido. El suficiente como para alterar cualquier convivencia sana. Aquellos que conocen el barrio apuntan a «dos o tres familias» como a los responsables de alterar el orden y la convivencia de l'Alquerieta. Dos o tres de entre las muchas decenas que la habitan. Su representatividad es minúscula pero el daño que provocan es muy elevado. Como un castillo de naipes. Vecinos, asociaciones y el consistorio se esmeran por poner unos cimientos sólidos que permitan dotar de cohesión al barrio y que supriman la exclusión social. Pero, cuando se van a colocar las últimas cartas, se desata un nuevo episodio de violencia que echa por el suelo buena parte de la labor realizada.

L'Alquerieta se ha ganado, sin que muchos de sus vecinos lo quieran, la imagen de una zona violenta y conflictiva. Su nombre siempre ha evocado peligro y en la mayoría de ocasiones se menciona en contextos negativos. Un estigma contra el que los propios vecinos luchan a diario con todas sus fuerzas. Aunque esa tarea resulta agotadora por momentos.

Incidentes varios

La sensación que muchos tienen es la de que un pequeño grupo de personas es suficiente para ensuciar la imagen del barrio por culpa de incidentes con armas, con drogas o con animales, cuando no todo a la vez. Simple y llanamente porque no cumplen las normas básicas de convivencia de cualquier sociedad. De hecho, son muchos los vecinos que creen que, salvo esos casos aislados, l'Alquerieta es un barrio muy tranquilo. No obstante, aquellos que intentan imponer un cierto orden en la barriada reciben como respuesta un «es verdad, perdón, no volverá a ocurrir» vacío de significado. Aunque, si la tensión reina en el ambiente, la contestación recibida puede ser peor al convertirse en una amenaza.

La problemática en el barrio no es nueva y son muchos los gobiernos que han puesto sobre la mesa iniciativas para que l'Alquerieta no se convierta en un gueto. Los alcaldes Pedro Grande y Elena Bastidas promovieron proyectos para facilitar viviendas a precios asequibles para familias sin recursos. Compras, derribos, nuevas construcciones, reformas. Pero no fue suficiente. También se han abordado, ya en épocas más recientes, todo tipo de proyectos de inclusión. Tanto aquellos que abogan por promover la multiculturalidad, como los que buscan dotar de una imagen más amable al barrio (sin ir más lejos recientemente se celebró un encuentro de mujeres del barrio de diferentes nacionalidades y credos; también se llevó a cabo el programa Alqueriarte para pintar murales en la zona). Igualmente, se puede mencionar el Projecte Riu, que busca educar en salud, o las múltiples actividades que realiza el Centre de Participació Ciutadana.

Seguridad y mano dura

¡Bang! Un arma se dispara y de nuevo todo eso cae en el olvido. La imagen de un barrio violento y problemático vuelve a imponerse. Los vecinos se han puesto en pie de guerra en muchas ocasiones para reclamar más seguridad y una mayor presencia policial en l'Alquerieta (cabe recordar que el futuro retén se instalará en las inmediaciones del barrio). Tras este nuevo episodio son muchas las voces críticas que ya piden en la asociación de vecinos una solución que ponga fin, de una vez por todas, a un problema histórico. Para algunos, la solución es clara: hacer cumplir las normativas con mano dura a aquellos que se creen por encima de las leyes.