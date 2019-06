La mejora de la calidad del agua del Xúquer contribuye a extender la plaga

La anhelada mejora de la calidad de las aguas del Xúquer se ha convertido en un factor que favorece la presencia y propagación de la mosca negra. Así lo explicó el biólogo de la empresa Lokímica, Ricardo Acosta, durante la presentación del dispositivo especial que contempla la realización de dos tratamientos de choque contra esta plaga en cada uno de los 40 municipios de la Ribera adheridos a este servicio durante las próximas semanas. Acosta detalló que se trata de una plaga «emergente» y recordó que el entorno del río Jarama, en Madrid, ya sufrió sus consecuencias hace un año. «En Madrid tuvieron muchos problemas, la presencia de la mosca negra es un indicativo de la calidad de las aguas, aunque no estén en perfectas condiciones, permite que críen unos insectos que antes no lo hacían y, además, de forma abundante», indicó el biólogo de la empresa contratada por el Consorcio de la Ribera, la entidad que agrupa a las dos principales mancomunidades de la comarca, para realizar los tratamientos preventivos durante todo el año y las acciones de choque cuando la situación lo requiere, como ahora tras el repunte experimentado por esta plaga, especialmente en Alzira y su entorno. «Antes había un contexto de calidad del agua que no permitía que se dieran estas situaciones y lo que antes era una presencia testimonial de mosca negra, ahora es mucho más abundante», explicó.

El consorcio y la empresa Lokímica están a la espera de obtener la autorización de la Conselleria de Sanitat Universal para acometer un tratamiento aéreo en zonas del cauce del Xúquer donde resulta prácticamente imposible acceder a pie con alguna cuba. Las masas de agua son un punto de cría de este insecto. No obstante, el experto ya dejó claro que en los tratamientos con helicóptero únicamente se pueden utilizar productos larvicidas y no adulticidas ya que, en este caso, la normativa establece una distancia mínima a las viviendas habitadas que no se puede garantizar con esta práctica.

Otras fuentes apuntan al abandono de campos y, a su vez, de prácticas agrícolas como las fumigaciones, como otro factor que puede haber contribuido al rebrote de las plagas de insectos este año.

Como ayer adelantó Levante-EMV, tanto el biólogo de la empresa como el presidente de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez, señalaron en la presentación de este plan de choque diseñado como respuesta a las múltiples quejas que ha provocado la irrupción de las plagas de mosca negra y mosquito tigre que, al menos en el primer caso, Alzira era una especie de epicentro o corazón de este repunte y señalaron varios factores, entre ellos, la confluencia de tres cauces fluviales en pocos kilómetros de distancia -el Xúquer, el río Verde y el Magro- y, en especial, el trazado sinuoso del primero y la escasa corriente, que no es suficiente para arrastrar las plantas acuáticas que llegan a sobresalir a la superficie y se convierten en unos puntos de cría ideales para la mosca negra.