Paco Signes deja rastro

Francesc Signes se despidió ayer de la primera línea política tras permanecer bajo el foco durante más de 30 años. Mítico alcalde de l'Alcúdia y referente indiscutible del socialismo de la Ribera Alta, ha decidido abandonar para centrarse en su familia, que seguro le echaba de menos tras muchas décadas de jornadas inacabables y reuniones intempestivas. Su objetivo era marcharse sin hacer ruido, pero su salida no puede pasar desapercicida. De hecho, ayer recibió cientos de felicitaciones, elogios y abrazos virtuales desde las redes sociales, la nueva ágora del siglo XXI.

El irrefrenable deseo del líder político alcudiano de abrirse paso por los siempre procelosos oceanos de la vida pública comenzó muy pronto. Su primera travesía se desarrolló (literalmente) en la noche de los tiempos. En aquel tiempo de blanco y negro de las postrimerías de la dictadura, un jovencísimo Paco Signes desarrolló un gran instinto para navegar por los mares de la clandestinidad. Aprendió a ser precavido, prudente y reservado cuando hizo falta y se graduó en la lucha antifranquista estudiantil al tiempo que avanzaba en la carrera de Económicas. Corrió delante de los grises para completar su formación y se preparó a conciencia junto a veteranos militantes socialistas para dar prematuramente el salto a la política activa tras un breve paso a finales de los setenta como técnico en las oficinas comarcales que dispuso la diputación para aliviar las carencias de los ayuntamientos.

Durante ocho años se mantuvo como teniente de alcalde para foguearse un poco antes de ocupar la presidencia del consistorio alcudiano durante dieciséis años. Esa etapa le catapultó. La transformación experimentada por el municipio siempre fue su gran aval. El modelo de gestión socialista impulsado en ese ayuntamiento se ha convertido en un referente, tanto que el PSPV nunca ha dejado de gobernar allí desde 1979. Pero junto a su innegable talento para atajar todos los caminos que conducen al progreso, reconocido incluso por sus adversarios, Signes acumula otras virtudes igual de reconocibles. De trato afable, empático y modesto, es muy exigente con los suyos. No ahorra ningún esfuerzo para agradar y se entrega como pocos a cualquier causa que aporte dividendos sociales. Como contrincante es poco recomendable aunque siempre cuida las formas y prefiere recurrir a las artes de la negociación. Nunca le ha gustado el cuerpo a cuerpo. Su integridad también ha sido reconocida. «Pots estar orgullós. Mans netes», le brindaba ayer uno de sus entregados seguidores.

Con estas armas, no iba a resultar extraño que, tras sembrar su paso por la alcaldía de aplastantes mayorías absolutas y de ser el primer presidente de la Mancomunitat y del Consorcio comarcal, saltara a la Generalitat como secretario general de dos consellerias durante los mandatos de Joan Lerma. Después se mantuvo ocho años como diputado en las Corts Valencianes. En los últimos años ha sostentado dos subsecretarias en los gobiernos de Ximo Puig.

Revuelo en las redes sociales

Hace muchos meses que tenía decidido dar un paso atrás. Su círculo más estrecho de confianza lo sabía, aunque el anuncio oficial llegó a mediodía de ayer. «Gracias a todos los que me han dado la oportunidad de acompañarlos en diferentes etapas y perdón a todos aquellos que esperaban más de mí», dejó escrito. De inmediato, las redes sociales se llenaron de loas y mensajes de apoyo. Recogió casi quinientos en pocas horas.

Ahora su familia le necesita. Para él era obligado dar el paso. «Mi época ya ha pasado, ahora hay que dejar espacio a la gente joven, que llega más preparada que nunca. Ha sido una gran satisfacción contribuir humildemente a modernizar este territorio, pero ahora han de ser otros los que impulsen nuevas ideas de progreso», comentó ayer a Levante-EMV. Dejará de estar en el primer frente, pero no abandonará la política por complet0. No puede. «Seguiré pero de como militante de base», aduce. Quiere ser ejemplar hasta en su despedida.