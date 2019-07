González aparta a Compromís y PP de la empresa pública de Almussafes

La empresa pública de servicios de Almussafes, EPSA se ha quedado sin representantes del PP y Compromís en su consejo de administración. El alcalde, Toni González, atribuye el cese «principalmente a su falta de asistencia a las reuniones o, en su defecto, por no ajustarse a la gestión».

Según González «el PP prácticamente no ha asistido nunca a ninguna de las reuniones, maximo a una o dos en tres años, mientras que el representante de Compromís ha acudido aproximadamente a un 25% de las reuniones. Por lo tanto, no están ayudando a gestionar la empresa. Y se les ha cesadojunto a un consejero nombrado por el Partido Socialista que ha dejado de ser concejal. Se ha apartado a aquellas personas que no han ayudado o a aquellos que ya pueden participar», señala.



Auditorías consultables

El alcalde les reprocha que, pese a tener posibilidad de solicitar cualquier tipo de documentación o informes para fiscalizar la EPSA no lo han hecho nunca. González defiende la máxima transparencia: «Ya el año pasado se realizó una auditoría, que salió perfecta, y en la actualidad se está realizando otra, por lo que cualquier persona puede consultar los datos. No se esconde nada».

Sin embargo, desde las filas de Compromís en Almussafes, su portavoz, Lourdes Moreno, considera que la destitución es un hecho sin precedentes y se trata de una maniobra política para dificultar la fiscalización de la empresa pública por parte de la oposición». Para Compromís «es fundamental que todos los grupos politicos estén representados en su consejo, ya que de lo contrario pensaremos que tratan de ocultar todas las actuaciones que se quieran hacer durante los próximos cuatro años de legislatura».