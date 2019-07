Dimite el 'mestre' de Els Tornejants por la resistencia a dar paso a mujeres

La igualdad real entre hombres y mujeres todavía es un objetivo a alcanzar en muchos ámbitos de la sociedad. El de las fiestas y tradiciones es uno de ellos. Un buen ejemplo es el vivido en el seno de Els Tornejants, uno de los bailes que forman parte de la Festa de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí. Tras seis años al frente del grupo, su 'mestre', Juanfran Felici, ha dejado el cargo ante las dificultades que se ha encontrado para dar paso a las féminas en las procesiones.

Según explicó el ya exmiembro del colectivo, su intención era contar con al menos una mujer en las procesiones que se realizarán el próximo septiembre, aunque los propios engranajes de Els Tornejants lo dificultan. «Es cierto que el reglamento interno defiende la igualdad y que el Patronat tampoco se opone a que salga una mujer como Tornejant, pero en la práctica eso no ocurre», explicó Felici, que añadió: «Llega el momento de la verdad y son los más veteranos los que deciden en las procesiones en las que quieren participar, lo que dificulta tanto una regeneración como la integración de las mujeres».

El grupo de Tornejants es muy reducido, sobre todo si se compara con el resto de bailes que desfilan cada mes de septiembre por las calles de Algemesí. Son una quincena y en cada procesión solo toman parte siete. Aunque el colectivo siempre ha tenido fama de ser un grupo muy hermético, en los últimos años se han apreciado ciertos síntomas de aperturismo, pero no los suficientes para un Felici que reconoció marcharse tras «seis años de desgaste» como 'mestre'.



«Hacemos el ridículo»

En la actualidad, tres mujeres ensayan con Els Tornejants «y una de ellas está muy capacitada para poder bailar en las procesiones», reconoció Felici. «Por ese motivo cuesta tanto cuando llega el momento de decirle que no va a poder bailar porque ya están las plazas ocupadas. Además, ella lleva con nosotros muchos años, empezó recogiendo las varas que se caen durante el baile. Eso es lo más absurdo de todo, las mujeres sí que valen para recoger las varas del suelo pero no para bailar. Creo que estamos haciendo el ridículo», comentó muy decepcionado al respecto el antiguo 'mestre'.

Felici reconoció que él es el primero que ha cometido errores y que hasta ahora había abogado por una postura conciliadora: «Siempre he pensado que como 'mestre' no tenía que posicionarme y debía ser neutral porque representaba a un colectivo, pero me he dado cuenta de que no podía seguir defendiendo una postura alejada de lo que pienso. Soy el primero que he hecho cosas mal. He bailado veinte años en vez de dar paso a nuevas generaciones. Y todavía recuerdo como, hace 22 años, vino una chica y se interesó por ensayar con nosotros. Se le pusieron las cosas especialmente difíciles y abandonó a los tres días. Creo que podría haber hecho algo más y ahora espero que mi dimisión sirva para revertir la situación y que no tengamos que esperar mucho para ver a una mujer Tornejant».

Con todo, se mostró contrariado por las reticencias que se ha encontrado por parte de algunos de sus compañeros: «Dejar paso a una mujer no cambiaría nada. No se duplicarían grupos, ni sería necesario un vestuario diferente. Es muy triste que en pleno siglo XXI las mujeres encuentren dificultades para hacer lo que desean. Denota que algo estamos haciendo mal. La Festa crece y reclama un mayor aperturismo. Els Tornejants se deben adaptar también a eso», concluyó.