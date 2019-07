La madre dice que la vuelta del niño a Australia vulnera derechos del menor

La incertidumbre domina la vida de Silvia Ortiz mientras espera el desenlace de la historia de su hijo Hugo, cuya vuelta a Australia parece de momento inminente. No sabe, por contra, cuándo se producirá. Mientras tanto, su abogada sigue trabajando para paralizar el caso con una máxima en mente: en la aprobación de este traslado no se ha tenido nunca en cuenta el bienestar del primer afectado, el mismo Hugo. «Pueden llegar a estar vulnerando varios artículos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño», afirman desde el bufete de Paz Arroyo, encargada del caso, apuntando a aquellos referidos al bienestar del menor: el 3, el 10, el 14, 18 y 24.

Según apuntan, la justicia española está obviando el «arraigo» que ya tiene Hugo en Alzira, del que no dispondría en caso de ser trasladado de vuelta a Australia. Aquí, además de vivir con su madre, también mantiene el contacto con sus familiares paternos, sus abuelos, a quienes Hugo visita cada dos días merced a las medidas previas al divorcio de Silvia y su padre. Por otro lado, el menor ya ha empezado su escolarización y puede acceder sin problemas a la sanidad pública, ya que aunque nació en Australia, cuenta con la nacionalidad española. Su situación en el continente oceánico sería radicalmente distinta: además de vivir tan solo con su padre, quien según Ortiz trabajaba hasta la noche, por su condición de extranjero debería recurrir a la educación y sanidad privadas, de alto costeeconómico. «Y depende del visado de estudiante del padre, que se puede terminar en cualquier momento», añaden los servicios de abogacía.



Temor a perder el contacto

A ello se añade la actitud que está mostrando el padre en los últimos meses: según contaba Ortiz, hace ya tiempo que no contesta a las llamadas y está cortando toda comunicación también por redes sociales. «Está aterrorizada, ya que parece que está eliminando todo contacto para que cuando el niño se vaya, no sepa dónde está». Ante esta situación, la abogada de Silvia Ortiz también ha pedido a los tribunales que valoren la posibilidad de que el padre realice por su parte la misma sustracción ilegal de menores de que se acusa a la madre.

Con todo, la abogada de Silvia Ortiz busca que los tribunales españoles valoren al respecto de este caso un artículo del convenio de legislación internacional de La Haya, por el que en situaciones como la que vive ahora Hugo, a la hora de determinar su destino prevalece el interés del menor. De momento, no obstante, la decisión de la audiencia provincial ha sido firme: el menor debe volver con su padre. Arroyo ha elevado un recurso de queja ante el Tribunal Supremo, con el que desbloquear la posibilidad de presentar recurso contra la sentencia ya tomada. «Jurídicamente entendemos que hasta que el Supremo no diga algo, el caso está abierto y no deberían llevarse al niño».