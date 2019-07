El Patronat de la Festa pide la incorporación femenina al baile de Els Tornejants

La nula presencia de mujeres en el baile de Els Tornejants, una de las danzas tradicionales de la Festa de Algemesí, provocó la dimisión de su 'mestre', Juanfran Felici, que no compartía la filosofía de algunos de sus miembros, quienes anteponen su veteranía a la posibilidad de incluir por primera vez féminas en las procesiones de septiembre. Se trata de una decisión que ni comprende ni comparte el Patronat de la Fundació per a la Festa de la Mare de Déu de la Salut i del Crist de l'Agonia. «No afecta a las procesiones que salga un hombre o una mujer, la tradición es la misma», proclamó ayer su actual presidente, José Ricardo Esteve.

«Evidentemente, el Patronat defende la incorporación de la mujer, pero no sólo en ese baile, sino en todos. De hecho, ya forman parte de otras danzas tradicionales en las que solo participaban hombres, como la muixeranga o Els Bastonets», argumentó Esteve a Levante-EMV.

La Festa de Algemesí fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco en 2011, lo que catapultó su proyección internacional, aunque estos últimos hechos empañan su imagen. «No es agradable que pasen estas cosas. Para nada nos conviene tener una Festa cerrada, queremos que cada vez participe más gente y que sea una fiesta grande y para todos», aseguró Esteve.

La postura del Patronat de la Festa se conoce en el seno de Els Tornejants desde hace meses. La directiva envió un escrito a la colla en el que trasladaba la posibilidad de incorporar mujeres al baile. Los integrantes del Patronat se reunieron el 20 de febrero de este año para abordar la cuestión y pusieron de manifiesto, en un escrito que enviaron a los representantes de Els Tornejants, que la existencia de mujeres en el baile «no altera el número de miembros del grupo que intervienen durante las procesiones». Asimismo, la misiva daba su autorización expresa a la incorporación de mujeres en las danzas tradicionales.



Recomendaciones

Pero a la hora de la verdad, aquello quedó en papel mojado. En la actualidad, Els Tornejants cuenta con unos 14 miembros y son sus integrantes más veteranos los que tienen prioridad para elegir las procesiones en las que quieren participar, por lo que en la práctica las nuevas incorporaciones no tienen posibilidad de desfilar y mostrar lo aprendido en los ensayos. Además, algunas fuentes cercanas apuntan a que ciertos miembros no ven con buenos ojos la inclusión de mujeres ya que, a su entender, se trata de una danza guerrera interpretada por los caballeros de la Mare de Déu, figura que históricamente ha sido masculina. Este periódico intentó ayer contactar con el 'mestre' en funciones de Els Tornejants, Roberto Carrasco, para conocer el posicionamiento oficial del grupo pero éste no atendió las repetidas llamadas telefónicas.

El Patronat ha solicitado a los diferentes bailes que conforman la Festa que entregen sus estatutos para poder hacerlos públicos y que la gente que quiera sumarse a la tradición pueda hacerlo y saber en qué condiciones. En ese marco, también recomentó a Els Tornejants que limitasen a diez el máximo de años que una persona puede desfilar en las procesiones con el objetivo de favorecer la regeneración y continuidad de las danzas. «Queremos que todo el mundo que sepa bailar, pueda hacerlo», sentenció Esteve. La colla, de momento, guarda silencio.