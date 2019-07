La alcaldesa insta a Els Tornejants a dar paso a la mujer «más pronto que tarde»

Lo que es evidente es que hay un problema interno que todavía no se ha solucionado. Éste provocó la dimisión del 'mestre', Juanfran Felici, que renunció a su cargo ante la impotencia de que, un año más, los grupos de siete Tornejants que salieran a bailar durante las procesiones de septiembre estuviesen formados en su totalidad por hombres.

Los últimos meses han sido muy ajetreados para los bailes que conforman la Festa, ya que el Patronat ha reclamado que todos presenten y hagan públicos sus estatutos, de modo que cualquiera que lo desee pueda saber cómo acceder a cada agrupación. No obstante, a la hora de dirimir los aspectos internos es donde todo apunta que se iniciaron los problemas. El Patronat y el antiguo 'mestre' defienden una limitación para que los miembros bailen un determinado número de años, lo que garantizaría no solo la participación de la mujer sino también un relevo generacional. La propia Trenzano también abogó por esta medida.



Defensa de la igualdad

No obstante, la alcaldesa de Algemesí optó por una vía prudente. «Queremos hablar con ellos y en los próximos días nos reuniremos, no queremos que el problema se acabe distorsionando y tenemos que conocer cuáles son sus argumentos. No obstante, si tenemos que intervenir, lo haremos. A fin de cuentas, no puede ser que pongamos en marcha concejalías de igualdad en nuestros ayuntamientos y trabajemos por ello y luego nos encontremos con situaciones como esta», alegó Trenzano, que añadió: «Algo tenemos que hacer, tanto en el tema de la mujer como en el dejar participar a todo el mundo que quiera», concluyó la alcaldesa.