Un incendio en el despacho de la secretaria inutiliza el Ayuntamiento de Càrcer

Apenas acababa de pasar la medianoche cuando el alcalde de Càrcer, Josep Botella, recibió el aviso: «Hay fuego en el ayuntamiento». Un incendio se originó en el despacho de las secretaria, alrededor de las 00,30 horas de ayer. Afortunadamente, las llamas no se propagaron por el resto de la casa consistorial. No obstante, todo el edificio se vio afectado por el humo. Fue necesaria la intervención de cuatro dotaciones de bomberos de Alzira y Xàtiva para apagar el fuego y airear el ayuntamiento.

Botella fue de los primeros en llegar al lugar: «Cuando me despertaron fui al ayuntamiento y vi que el incendio provenía del despacho de la secretaria. Me hubiera gustado apagarlo con un extintor, pero se fue la luz y no podía ver nada. Por suerte, en unos diez minutos se presentaron los bomberos», manifestó ayer. Las dotaciones desplazadas tardaron alrededor de dos horas en dar por concluidas sus labores, según explicaron fuentes del consorcio provincial.

El ajetreo en el ayuntamiento durante la mañana de ayer fue constante, tanto de personal como de técnicos y peritos. «Hemos estado viendo cuál era el alcance de los daños. El despacho de la secretaria está hecho polvo y el resto del ayuntamiento tiene un palmo de carbonilla. Tenemos muchas cosas que poner en orden», aseguró el alcalde.



Reestablecer el servicio

De hecho, el propio Botella explicó que su intención es que el ayuntamiento esté fuera de servicio el mínimo tiempo posible: «Mañana (por hoy) vendrá una empresa de limpieza para adecentar las estancias que han sido afectadas por el humo. Nuestra prioridad ahora mismo es restablecer el servicio ciudadano lo antes posible. Después ya veremos cómo arreglamos el despacho de la secretaria. Todavía estamos pendientes de peritajes y de saber lo que nos dice la compañía de seguros».

Por el momento no se ha clarificado qué originó el incendio. Una de las primeras hipótesis apunta a que ocurrió tras un cortocircuito, aunque de momento la investigación está abierta: «Parece que el fuego comenzó por culpa de un cortocircuito, es la explicación más probable, aunque también es algo que nos extraña, porque fue en un momento en el que no hay tensión, estaba todo apagado», comentó al respecto el alcalde de Càrcer.