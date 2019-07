El abandono de equinos se cronifica en l'Alquerieta

La historia se repite y es de la más desagradables. La semana pasada apareció un caballo muerto en las inmediaciones de l'Alquerieta y el Torrejó de Alzira. Éste último episodio evidencia que el problema del maltrato animal en esos barrios de la capital de la Ribera Alta se encuentra todavía lejos de solventarse. De hecho, en lo que va de año el ayuntamiento se ha hecho cargo de nueve equinos en estado de abandono y de otros dos que se encontraban sin vida en la vía pública.

Todas las alarmas se dispararon el pasado año. Aunque es cierto que dichas zonas urbanas siempre han registrado problemas relacionados con animales, el hallazgo de varios equinos decapitados en un pozo puso de manifiesto que persisten una serie de conductas que distan de un cuidado correcto de las mascotas. En aquella ocasión se encontraron los animales, algunas fuentes defendían que era ponis mientras que otras aseguraban que eran burros, en el fondo de un puzo situado cerca de la calle Luchana. Aquello se había convertido en una suerte de fosa común en la que se arrojaban equinos muertos, uno detrás del otro. De hecho, fue el fuerte hedor a putrefacción lo que llamó la atención de los vecinos, que alertaron a las autoridades. Policías y bomberos trabajaron durante días para retirar los animales. Lograron extraer los cuerpos sin vida de tres animales, todos ellos decapitados (presumiblemente para que, si estaban identificados mediante un chip, no se pudiera detectar al autor). El hallazgo de restos que mostraban incluso un estado de descomposición más elevado evidencia que era una práctica más que habitual.

En aquella ocasión, los colectivos animalistas mostraron su rechazo y algunos sectores confirmaron que dichas prácticas se repetían una y otra vez. Curiosamente, el hallazgo se produjo cerca del Día Internacional del Pueblo Gitano, un colectivo que también denunció públicamente la atrocidad de aquellos actos ante las acusaciones estereotipadas que recibió ese sector vecinal.

El último hallazgo se produjo la semana pasada, cerca del colegio Sagrada Familia. El cuerpo sin vida del animal apareció en un solar lleno de maleza. Fue el colectivo vecinal Balcón de la Ribera el que alertó a través de sus redes sociales de lo ocurrido, al mismo tiempo que instaba al ayuntamiento a retirar el cadáver del caballo por los problemas de higiene y salubridad que pudiera generar un cuerpo en su primer estadio de descomposición a las puertas de una ola calor.

Acumulación de expedientes

En l'Alquerieta, el Torrejó y alrededores no se encuentran, únicamente, cadáveres. Afortunadamente, en muchas ocasiones se ha logrado evitar el terrible desenlace del equino. Sin ir más lejos, apenas unas semanas después de los hallazgos en el pozo de la calle Luchana la policía intervino tres caballos abandonados en la zona, además de una decena de perros que se encontraban en las mismas condiciones. En algunos casos, los propietarios, que incluso aportaron documentación irregular a los agentes, acumulan diversos expedientes abiertos.

El consistorio alcireño tiene presupuestado para este año 34.000 euros para la recogida de equinos abandonados y, en lo que va de año, ya ha gastado 16.537,50 euros en dicho propósito. Asimismo, a través de contratos menores retira los que se encuentran muertos tanto en la vía pública como en solares privados (otros 460 euros más de gasto). «Es cierto que en Alzira hay muchos caballos, pero eso se traduce en un problema solo cuando sus propietarios los descuidan y abandonan», reconoció la concejala de Sanidad, Gemma Alós, que añadió: «Nos gustaría que estas partidas no exisitieran, porque supondría que todo el mundo cumple las condiciones adecuadas de tenencia de estos animales. Lo importante es que contamos con una empresa que se encarga de acoger a los caballos abandonados y otra que los retira, en un plazo que intentamos que no exceda las 24 horas, para posteriormente incinerarlos».