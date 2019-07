Sis morts i cinc condecorats

Centenari d'Els Succesos de La Pobla Llarga. Un 8 de juliol sis veïns van morir a tirs a una concentració obrera i els cinc Giàrdies Civils que allí es presentaren van rebre altres tantes medalles condecoratives. Encara a dia de hui n'hi han preguntes sense resposta ja que no tots els morts caigueren per l'arma reglamentària de la Benemèrita.

Demà, 8 de juliol, es compleix el primer centenari dels que a la Pobla Llarga coneixem com a Els Successos. Cent anys després tenim dos fets irrefutables. El primer, que a conseqüència dels tirs que van hi haver a la plaça davant de l'ajuntament (hui plaça del País Valencià), sis homes poblatans, treballadors, varen morir: Calixto García García, 55 anys, casat; Manuel Moncho Sanchis, 50 anys, casat i amb dos fills; Antonio García Ferrer, 37 anys, casat i amb dos fills i una filla; Miguel Tormo Sanpascasio, 29 anys; Vicente Martínez Rovira, 28 anys, casat i amb una filla; Jose Ramón Villaplana Oliver, 19 anys. Segon fet irrefutable: els cinc Guàrdies Civils que aquella nit es varen presentar en la plaça, foren condecorats amb creus de plata del mèrit militar amb distintiu blanc «pensionadas con 8 pesetas mensuales al cabo y con 7,50 pesetas a los guardias, durante el tiempo de servicio activo» el 22 de juliol de 1920, pel «distinguido comportamiento, serenidad, acierto y espiritu militar».

Hui, a la Pobla Llarga encara viuen nets i nebots d'aquestos poblatans, però res saben sobre el que va succeir. No tenen cap fotografia dels seus avis, ni saben on van ser soterrats (hui sols tenim identificada la tomba de Villaplana i la seua foto que els mostrem). Com diu un net d'Antonio García Ferrer: «Vosaltres, els que haveu estudiat, segur que sabeu molt més que nosaltres, ja que sobre aquest fet mai s'ha parlat a casa».



Investigació

La persona que més ha investigat Els Successos, ha sigut l'historiador local Josep Lluis Navarro i Sanchis.Tant al seu llibre sobre la història de la Pobla Llarga de 2003 com en el de 2017, fa un treball de recopilació de tot el que es va publicar a la premsa immillorable. Els diaris, fins i tot aquest mateix, va estar publicant des del 9 de juliol el que uns i altres deien sobre el que havia passat. Propietaris i cacics afirmaven que els treballadors havien anat fins la porta de l'ajuntament amb la intenció d'entrar a la força i matar a l'alcalde, al jutge, a tothom. Els obrers, que sols havien acudit a la plaça amb dones i fills, sense armes, a demanar justícia pels abusos continuats sobre ells i en especial a un company, El Gralla, al qui el Cap de la Guardia Civil el va apallissar. Però no deixen de ser informacions que alguns encara hui qualifiquen d'intencionades.

Ara ens hem assabentat que tot haguera pogut ser distint si en el Congrés dels Diputats, l'11 de juliol de 1919, s'haguera constituït una comissió parlamentaria com va demanar el diputat Indalecio Prieto al president (Marqués de Figueroa). Per als socialistes «los sucesos sangrientos y luctuosos desarrollados en Puebla Larga» era un assumpte extraordinari i Prieto demanava «que deliberemos sobre ellos», però el ministre de la Governació (Antonio Goicoechea Cosculluela) va manifestar la seua tranquil·litat sobre el que havia passat a la Pobla Llarga. ja que «todas las fuerzas vivas de la población, el alcalde, el cura párroco, el juez municipal, los diputados provinciales» havien mostrat mitjançant un telegrama la seua gratitud per la bona actuació de la Guardia Civil ja que per a ells havien evitat «mayor y más grave desarrollo» durant aquella nit. Indalecio va explicar que «la Guardia Civil, sin ningún toque de atención previo y el elemento patronal de la población, al unísono con la Guardia Civil, han disparado sobre las masas populares, inermes e indefensas, y han causado el número de víctimas que la prensa relata». El President va fer oïts sorts a la petició del diputat Prieto i va argumentar que havia fet «ya el uso que podía hoy hacerse del art . 16, y que ahora debemos pasar a otro asunto».



Règim burgés

El Socialista també va estar publicant el que les seues fonts els feien arribar fins el 20 de juliol de 1919, dia en que Pablo Iglesias Posse va escriure un article en la portada titulat «El caso de Puebla Larga». En aquest article, Iglesias fa referència a la intervenció de Indalecio Prieto al Congrés i es fa una sèrie de preguntes que hui estan encara sense resposta: qui o quins varen matar als treballadors si sols dos varen morir segons el que va explicar el ministre en el Congrés per Mauser, l'arma reglamentaria de la Guardia Civil, i la resta per tir d'escopeta i pistola?; «¿se tendió una celada a los obreros? [...] ¿Es posible que se pueda arrebatar la vida a varios ciudadanos honrados y herir a más de veinte sin que los que tal hagan visiten siquiera una prisión?».

Pablo Iglesias finalitza l'article afirmant «que será posible que así ocurra», que pot ser no es faja justícia en aquest cas, i diu que a la gent honrà els commourà aquet fet i es pot provocar «un odio mortal contra cuando contribuye a mantener el régimen burgués, y principalmente contra la mal llamada Justicia».

José Ramón Villaplana Oliver (14 de maig de 1900 - 18 de juliol de 1919) va ser el més jove dels morts a conseqüència de la concentració obrera. La seua neboda, de 80 anys, ens conta el que son pare, germà de José Ramón, li deia: «Va eixir de casa la novia, que vivia al carrer Vall, i en veure tanta gent a la plaça va anar fins allí, rebent un tir que el va deixar greument ferit a terra tota la nit». Deu dies després moria per la ferida d'arma de foc que tenia i la seua novia més tard de pena. Els cacics de la Pobla Llarga li deien als seus pares que el tir no era per a ell, que va ser un greu accident. El 19 de juliol va ser soterrat al cementiri municipal, resant aquestes paraules a la làpida: «19 años tenía / cuando la vida perdí / en una muerte triste y villana / que pide clemencia al cielo».