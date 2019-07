El PSPV incumple el plazo y se queda sin grupo municipal propio en Manuel

El PSPV se ha quedado sin representación en el Ayuntamiento de Manuel. No existe, a día de hoy, un grupo municipal socialista. Este hecho se debe a que ninguno de sus cuatro concejales ha tramitado la solicitud correspondiente para formar la agrupación en el plazo exigido. Fuentes de la formación atribuyeron lo ocurrido a un cúmulo de infortunios y se muestran convencidas de que podrán constituirlo incluso habiendo expirado los diez días que les concede la normativa para hacerlo. No obstante, según ha podido saber Levante-EMV, la secretaria del consistorio no cree que esa opción sea viable e interpreta que pasarán la legislatura completa como ediles no adscritos.

El hecho es insólito en la localidad, según aseguraron todas las fuentes consultadas. El Partido Socialista siempre ha estado presente en el consistorio. En estos momentos, aunque el ayuntamiento cuenta con concejales electos del PSPV, no hay un grupo político formado en el ayuntamiento. Sus concejales han incumplido el plazo marcado y no han presentado, todavía, la solicitud para formar dicho grupo. Según se recoge en el artículo 24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, «los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Corporación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación». El plazo, no obstante, varía en cada institución y en el caso de Manuel era de diez días.

Fuentes del partido aseguraron que no pudieron reunir las firmas de sus ediles por una serie de infortunios. Concretamente, su candidato a la alcaldía, Ricardo Rovira, se encontraba en Catalunya para presentarse a unas oposiciones. Además, el concejal César Carbonell fue operado recientemente. Motivos por los que no habrían podido cursar la solicitud para formar el grupo municipal. En estas circunstancias, los ediles del PSPV están seguros de que no supondrá perjuicio alguno. «Presentaremos los justiticantes para formar el grupo, daremos las explicaciones oportunas e intentaremos que el grupo esté formado en el próximo pleno o en el siguiente».

«Apatía y dejadez»

No obstante, otras fuentes consultadas niegan esa posibilidad. La secretaria ya habría expresado que no les queda otra opción que ser concejales no adscritos, ya que los socialistas ni siquiera le comunicaron en el plazo legal los problemas que tenían, situación en la que se les podría haber planteado una solución alternativa.

Por su parte, fuentes de Compromís concluyen que lo ocurrido prueba la «apatía y dejadez» de los ediles socialistas. «Este hecho obligará a la alcaldesa, Pura Atienza, a elaborar un reglamento para encajar a los cuatro concejales no adscritos y sus turnos de intervención. Este comportamiento les inhabilita para ejercer su cargo como concejales del ayuntamiento, han dejado de lado sus siglas y el sentimiento socialista del que presumían en campaña».