El récord de temperatura nocturna da paso a un desplome térmico con lluvia

Los vecinos y vecinas de la Ribera han pasado de no poder aguantar el bochorno ni rodeados de ventiladores a recuperar pantalones largos y sacar las paraguas en el espacio de pocas horas. La ola de calor que inundó la comarca a partir del viernes, que repetía la visita del pasado fin de semanqa, registró temperaturas mínimas de récord, por lo alto. A media tarde del domingo, sin embargo, el panorama cambió de forma súbita con la llegada de una masa de aire fría procedente del interior peninsular. El resultado, una bajada súbita de las temperaturas acompañada de tormentas, numerosas aunque no muy copiosas, que se repartieron por toda la comarca a lo largo de ayer. Los vaivenes metereológicos darán paso a partir de hoy, no obstante, a una situación de normalidad, con temperaturas más típicas de esta época del año y que, según el metereólogo de Algemesí Jovi Esteve (Inforatge), durará hasta el final de esta semana.

Ha sido la combinación de aire caliente y la entrada de la lengua de frío lo que ha provocado esa inestabilidad, según explicó ayer Esteve a este periódico: «En la superficie teníamos aún restos de aire caliente y en las alturas, el nuevo aire frío. Esa diferencia es lo que provoca las tormentas que se han registrado el domingo y el lunes», resumió. A las tormentas secas y con abundante aparato eléctrico les han sucedido precipitaciones breves y copiosas, típicas de la estación estival aunque aún inéditas este verano tras el que ha sido el junio más seco desde 1950.

Las lluvias del último día han refrescado un tanto la situación. Según los datos recogidos por Inforatge hasta ayer por la tarde, en Alfarp y Montserrat cayeron seis litros de agua por metro cuadrado, mientras que Benimodo, Catadau y Almussafes registraron por su parte 5 litros por metro cuadrado. Alberic tuvo hasta 3 mm. de agua, y Alzira y Algemesí, por último, dos litros. En cuanto a las temperaturas, ayer rondaron los 30 grados centígrados por toda la comarca, lejos de los registros del fin de semana. «Irán subiendo poco a poco, hasta alcanzar máximas y mínimas de valores normales. Será una semana tranquila», avanzó Esteve.



Cambio climático en directo

Según añadió el metereólogo algemesiense, las olas de calor como las vividas los dos últimos fines de semana van a ser más frecuentes en los próximos años, debido al efecto del cambio climático. Y el territorio valenciano y de la comarca sufrirá con especial incidencia este , atendiendo a un informe de AEMED al que Esteve se refirió. «La temperatura es más alta, y también la de los mares y océanos, que emitirán más vapor de agua y tendremos así más agua precipitable en episodios como el de estos días. Irán siendo más violentos cada vez. Vamos a tener que prepararnos», pronosticó Esteve, basándose en el estudio de la Agencia Estatal de Metereología. Las olas de calor han llegado para quedarse.



Pedrisco sin consecuencias

Por otro lado, las precipitaciones en forma de granizo que afectaron a València y las localidades colindantes a la capital no se reprodujeron sobre el territorio de la Ribera. Sobre el término de Turís, que corre un riesgo especial en estos episodios de tormentas por contar con grandes extensiones de cultivos de verano, no ha llovido en forma granizo estos días. En Montroi sí se registraron precipitaciones de este tipo, pero de forma muy leve y sin que ocasionasen daños a los agricultores, según declaró a este periódico Vicente Moyà, concejal de agricultura de la localidad.