Los 6 pueblos de la Vall del Xúquer programan durante el verano espectaculos de jazz «a la fresca»

Los vecinos y vecinas de la Vall del Xúquer volverán a salir a la calle para disfrutar de la IV edición del Jazz a la Fresca, un espectáculo que aúna música y la tradición de sacar las sillas de casa para disfrutar del buen tiempo. Durante los meses de julio, agosto y octubre, el ciclo de conciertos realizará una ruta itinerante por las localidades del territorio con el objetivo de superar las grandes cifras de asistentes del año pasado, cuando se superaron los 2.000 espectadores en algunas actuaciones.

El festival comenzará el próximo 12 de julio en Càrcer, con la actuación de En Clau de Jazz Quintet, que ofrecerá su espectáculo en la Plaça de la Generalitat Valenciana a las 23:00 horas. El 13 de julio será la localidad de Antella la que disfrute del Jazz a la Fresca gracias a Javi Forner y el trío Saxo Flamenco que deleitarán a los asistentes a partir de las 22:30 horas en els Barracons. Una semana más tarde será el turno de Alcàntera de Xúquer, que vivirá su particular espectáculo de la mano de SA For Dixieland Band, a partir de las 23:00 horas en el Cinema d'Estiu. Esta misma banda hará lo propio un día después en la localidad de Gavarda, a las once de la noche en la Plaça de l'Ajuntament. También el 20 de julio, Sellent vibrará con la banda Swing X4 en el Parc Jaume I a la misma hora. Ya en agosto, el día 3, la música de Javi Forner y Saxo Flamenco volverá a sonar, esta vez en Cotes, a las 22:30 horas en la Plaça Joaquim Martínez. El Jazz a la Fresca se cerrará el 5 de octubre con la actuación de SA For Dixieland en la Plaça de l'Ajuntament de Sumacàrcer a las 23:00 horas.