L'Assut d'Antella se llena de residuos sin que el ayuntamiento pueda retirarlos

L'Assut de Antella es uno de los destinos veraniegos estrella de la comarca. La combinación de la histórica sillería de piedra en el nacimiento de la Acequia Real y la presencia natural del Xúquer dibujan un entorno atractivo para las refrescantes escapadas que se buscan en verano. Aunque el baño está prohibido, los visitantes llenan el paraje al llegar el buen tiempo, especialmente los fines de semana. Pero el municipio, lejos de disfrutar de los supuestos beneficios del turismo, toma esa avalancha humana y la limpieza del lugar como una carga demasiado pesada. El ayuntamiento no tiene competencias sobre el paraje pese de ser parte inherente del pueblo. Ahora el consistorio ha activado un nuevo intento para buscar soluciones a corto plazo.



Paraje sin reglas

La titularidad de l'Assut de Antella pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar, por lo que el ayuntamiento no tiene capacidad alguna para intervenir en el lugar. «No podemos poner ni un cartelito pidiendo a la gente que respete el paraje». Antonio Juan, primer teniente de alcalde y regidor de Turisme de Antella, ejemplifica muy gráficamente las condiciones del consistorio respecto al punto más conocido de la localidad. Pese a no poder regular la entrada y el comportamiento de los usuarios de l'Assut, sí se encargan de limpiar y cuidar el lugar. Normalmente son los trabajadores contratados de forma temporal en verano con programas de ocupación quienes se encargan de esa tarea. «Pero el término de la localidad es grande, y los vecinos se quejan, porque tienen sus propias necesidades y a veces se dejan de atender por cuidar l'Assut», resalta Juan. Así, la gran afluencia de visitantes desborda al municipio, especialmente los fines de semana. No solo acude gente de la comarca, también visitantes de otros lugares. «Hay una empresa turística de Alicante que organiza autobuses desde allí todos los sábados», ilustra Juan al respecto.

En estas condiciones, el consistorio ya se ha puesto en contacto con la Generalitat para tratar que la zona del río sea declarada Parc Natural, un proyecto que inició la anterior corporación y que ahora, tras volver a constatar la suciedad de l'Assut en este inicio de verano, tratan de impulsar. «Si se aprobara ese nuevo estatus, desde el ayuntamiento podríamos elaborar y regular una normativa de entrada y comportamiento en el lugar, con carácter sancionador», explica al respecto Juan. Una potestad de la que ahora carecen. «Convendría acotar zonas de picnic, limitar el número de asistentes... Y cobrar una entrada, el sitio se ha de mantener», advierte. Hasta el momento, ningún gasto en l'Assut tiene retorno para el consistorio.



Más policía este verano

El asunto ya está a expensas de la Generalitat, y el ayuntamiento, señala Juan, «ya espera» la aprobación. «Hasta entonces, no podemos hacer nada ahí», añade. Para tratar de mejorar la situación del lugar este mismo verano, la alcaldesa de Antella, Mª Amparo Estarlich, ha pedido una audiencia con responsables de la Delegación de Gobierno para pedir más presencia de la Guardia Civil en el paraje, al menos los fines de semana. También realizarán una petición a la policía autonómica. «En Antella solo tenemos tres policías y no se puede abarcar. Necesitamos ayuda, sobre todo para castigar algunas conductas», detalló al respecto Antonio Juan. Antella se mueve para que l'Assut deje de ser solo un problema.