El almusafense Polanco compite en Motorland

Leandro «Tati» Mercado consiguió el mejor resultado de la temporada en el Campeonato del Mundo de Superbikes, que vivió recientemente la cita inglesa en el circuito de Donington Park. El piloto argentino del Orelac Racing VerdNatura (escudería de Algemesí) se sobrepuso a las difíciles condiciones de la pista para entrar sexto en meta y demostrar que se cuenta con estructura para estar entre los mejores de un competitivo circuito motociclista que vivió una nueva victoria de Rea, quien redujo distancias en la clasificación general respecto al español Álvaro Bautista.

Tras la sexta posición de la primera jornada, el domingo sufrió una fuerte caída que lo dejó fuera de la Superpole Race y en la tercera cita del fin de semana acabó décimo cuarto. Así lo vivió el piloto: «La del sábado fue una gran carrera. Acabamos muy contentos porque trabajamos mucho y las condiciones eran muy difíciles. Partimos desde la posición décimo cuarta pero ya en la primera vuelta pude pasar a varios pilotos, lo que me hizo sentir fuerte. Apreté para llegar al grupo de delante pero me mantuve concentrado para aguantar el ritmo porque la pista tenía unas condiciones complicadas. El equipo trabajó duro para ofrecer una moto competente en agua».

No obstante, la prueba inglesa le deparó más problemas de los esperados: «El domingo fue una jornada difícil. Se complicaron las cosas sobre todo en la Superpole Race con esa caída múltiple debido al aceite derramado sobre la pista. Una caída muy fuerte. Por suerte, no tuvo consecuencias para los pilotos pero las motos sufrieron graves daños. El equipo hizo un trabajo increíble. En pocas horas fueron capaces de poner de nuevo la moto en pista a pesar de que estaba muy dañada. En la Carrera 2 hice una buena salida pero en la primera vuelta ya sufrí un inconveniente que me obligó a perder mucho tiempo para arreglarlo y eso me hizo perder el grupo en el que estaba. Me quedé solo atrás. Empecé a remontar, vuelta a vuelta, hasta quedar pegado a Cortese. Terminé pegado a él. Finalmente décimo cuarto. Fue un fin de semana en el que aprendimos mucho. Nos servirá para Laguna Seca. La dinámica del equipo es muy buena y estos buenos resultados motivan mucho. Seguimos trabajando fuerte», arguyó el piloto.