Una espera demasiado larga

Durante los últimos días, Els Tornejants de Algemesí han alcanzado un protagonismo mediático nada buscado y que, por otra parte, podrían haberse evitado con un simple gesto, reclamado tanto por el que fuera su 'mestre', Juanfran Felici, como por la mayoría de una sociedad que ya se muestra muy permeable a las reivindicaciones feministas. Era tan fácil como aparcar sus tics masculinos para abrirle paso, por primera vez en su historia, a una mujer.

El colectivo se atrinchera tras su reglamento para frenar la incorporación de las mujeres. Los estatutos están para cumplirse hasta que colisionen con la ley o torsionen el sentido de la Justicia y los avances sociales. La tradición no está reñida con la evolución histórica. ¿Cuánto habrá que esperar mas? A la vista está, ya que este año, salvo cambios de última hora, todas las personas que luzcan el traje de Tornejant serán masculinas.

Sus excusas no valen cuando una sociedad reclama a gritos, tras muchos silencios, una igualdad real y efectiva. Parece cosa de niños. Yo tengo una pelota y digo que todo el mundo puede jugar con ella. Pero, a la hora de la verdad, soy yo el que decide quién juega y quién no. Haga usted las leyes y déjeme a mí los reglamentos, dijo el conde de Romanones hace más de 150 años.

El colectivo de Els Tornejants puede tomar las decisiones que considere oportunas. No obstante, forma parte de un ente mayor, la Festa de la Mare de Déu de la Salut, considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. No perdamos la perspectiva. No creo que esta sea la imagen que queremos proyectar al resto del mundo permitir que las niñas, como Botargas, participen en los desfiles con una función que no va más allá de recoger las varas que les caen a Els Tornejants mientras se dificulta, siempre por vías indirectas para que no se note mucho, su plena incorporación al grupo.

También se ha echado de menos una mayor contundencia institucional. Es cierto que la alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, ha defendido la pronta incorporación de las mujeres, pero también lo es que tampoco lo ha exigido con la firmeza necesaria que requería la situación.

Era (y todavía es) el momento de aplicar la conocida como discriminación positiva. Aunque, probablemente, ni siquiera sea necesario. Sé de buena tinta, tras ver la documentación y consultar varias fuentes para informar sobre este asunto, que en estos momentos hay, al menos, una mujer que forma parte del grupo de aspirantes y que está preparada, tras años de ensayos, para formar parte de las procesiones. Doy un paso más. Incluso, hay integrantes de Els Tornejants (masculinos, claro) que, en otra época, salieron a danzar con mucha menos preparación.

Y ahora viene el colectivo y dice que está a favor de la integración femenina pero que hay que respetar unos estatutos que ellos mismos han redactado. La pelota es mía. Pueden jugar todos. Pero la pelota es mía. Para más inri, en su comunicado oficial, nos acusan a los demás de desconocer la realidad. ¿Solo ellos pueden entender el mundo? Els Tornejants siempre ha sido un grupo hermético que, incluso, se ha beneficiado en ocasiones del misticismo que le envuelve. Es un colectivo pequeño y, en cierto modo, selecto. En ningún caso es temerario decir que en su funcionamiento se detecta un claro problema tanto de regeneración como de igualdad. Ellos deben pensar que el problema no va con ellos, es la sociedad la que no les entiende.

Pues bien, esa misma sociedad ya ha dado muestras de hartazgo. En las redes sociales circula un claro mensaje: «Jo els donaré l'esquena». Se trata de personas que no ven con buenos ojos que el colectivo siga poniendo trabas a la incorporación efectiva de la mujer. Todo esto era evitable. Ahora, como mucho, es remediable. Rectificar es de sabios y el colectivo de Tornejants tiene la posibilidad de demostrar que escucha las demandas de la sociedad y permite a una, únicamente a una, mujer enfundarse su vestido y desfilar en septiembre. O también pueden continuar como hasta ahora y eternizar una espera que ya es demasiado larga.