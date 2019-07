Compromís no ve reducción alguna de sueldos en el nuevo ejecutivo local de Sueca

A Compromís per Sueca no le salen las cuentas. La formación valencianista denunció ayer públicamente que las cantidades de los sueldos aportadas por el nuevo equipo de gobierno que comanda Dimas Vázquez no se corresponden con la realidad, contradiciendo la supuesta bajada en el gasto que supuestamente ha aplicado el nuevo ejecutivo tripartito tras el acuerdo entre los socialistas, el PP y Ciudadanos. Según aportó Compromís, el portal de transparencia del Ayuntamiento de Sueca explica que en el equipo de gobierno de la anterior legislatura los gastos de alcaldía, concejales y cargos de confianza ascendían a 268.767,66 euros, mientras que con el equipo de gobierno actual los mismos gastos ascienden a 276.080,00?. «O no se aclaran demasiado con los procesos matemáticos derivados de las sumas y restas y de la obtención de porcentajes o nos encontramos con el primer peldaño de la escala que llevará a establecer un nuevo modelo de contabilidad creativa al Ayuntamiento de Sueca», adujo de forma cómica la formación valencianista.

Compromís criticó al nuevo alcalde por su anunció de renunciar a cobrar 560 euros porque, a diferencia de la anterior primera edil, Raquel Tamarit, llevará una concejalía menos, la de Personal. «Descontarse 40 ? mensuales (14 pagas) para no gestionar una concejalía tan importante y complicada como la de Personal no es ningún sacrificio digno de admiración», arguyó la formación valencianista, que critica a Vázquez por «falta de transparencia».