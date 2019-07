Los socorristas de Cullera comienzan a salvar vidas

Como los árbitros en cualquier modalidad deportiva, los socorristas son valorados más si no se tiene noticia de ellos. Buena señal es que no tengan que intervenir. Sin embargo, miles son los visitantes que durante el verano pueblan las playas de la Ribera y su participación en incidentes se hace necesaria. De su destreza, rapidez y conocimientos dependen vidas. Se demostró una vez más hace unos días en Cullera. La rápida intervención de un socorrista salvó a una mujer en el último momento. Lo han agradecido (en un mensaje que no es usual) los bañistas de la zona: «Como bañista querría agradecer y reconocer la labor que hacéis ya que nos sentimos mucho más seguros y podemos disfrutar todos de forma más tranquila. Tras ver este año y el año anterior como actuasteis salvando la vida a dos personas y ayer a una señora fue increíble... muchas gracias por vuestra vocación, por vuestros consejos, gracias por estar observando a nuestros pequeños y mayores, porque cuando salgáis una vida os estáis jugando la vuestra. Gracias por vuestro trabajo y gran profesionalidad». Un reconocimiento extraordinario para una actuación cuasi heroica.



Cada año más seguras

Las playas de Cullera son más seguras este verano para los bañistas. El ayuntamiento ha ampliado el horario del servicio de socorrismo, en vigor desde el pasado sábado 15 de junio. Se trata de una reivindicación ciudadana que viene de lejos y que el consistorio ha atendido. De este modo, toda la costa cullerense contará con vigilantes desde las 10:30 de la mañana hasta las 19:30 horas. El nuevo horario se ha establecido de acuerdo con las indicaciones de los profesionales del servicio, que consideran que esta franja es la que mayor afluencia presentan los arenales de la población. El servicio de salvamento en las playas de Cullera entró en vigor el pasado 1 de junio de forma permanente „tras haber funcionado puntualmente en Fallas, Semana Santa y el puente de mayo„ y se mantendrá hasta que acabe septiembre.

Como cada año, se presta inicialmente en las playas de mayor afluencia (San Antonio y Racó) hasta mediados de junio y a partir del día 15 se ha comenzado a ampliar paulatinamente al resto de playas de la bahía hasta cubrir los más de quince kilómetros de costa del litoral cullerense.

En los últimos años, el consistorio ha ido incrementando los puntos de vigilancia poniendo fin así a los recortes del pasado. En total, habrá 70 profesionales del servicio de Socorrismo que atenderán un total de 20 puntos de vigilancia, las postas sanitarias y los tres puntos de playas accesibles.



Baño asistido

Precisamente, facilitar el baño a las personas con movilidad reducida es una de las apuestas de la concejalía de playas. Desde el próximo día 24 de junio entrará en funcionamiento el baño asistido en el punto del Oasis, donde además este año se han mejorado los vestuarios y las duchas. A partir del 1 de julio también se prestará este servicio en el Racó y San Antonio sur (edificios Espacio).

También en estas fechas se intensifican las labores de limpieza en las playas de Cullera. Todos los días un ejército de operarios recorre toda la costa cullerense para dejar las playas en perfecto estado de revista. Por este motivo, y en aras de evitar incidencias, el acceso a las playas está restringido entre las 5 y las 8 de la mañana.