Alzira recupera público en los conciertos pese a fracasar el festival de música electrónica

Las fiestas de Sant Bernat llegan a su fin y es momento de hacer balance. Como cada año, los días grandes dedicados al patrón cristiano de Alzira fueron también excusa para regar el calendario estival de una larga lista de eventos y actividades, con la música como la protagonista en una gran variedad de actuaciones en distintos puntos de la localidad. Precisamente esa diversidad ha sido muy celebrada entre los vecinos y vecinas de Alzira, atendiendo a las impresiones recogidas por el ayuntamiento; la ciudadanía ha respondido a los esfuerzos de la concejalía de Fiestas, que buscaba potenciar el eclectismo musical bien entendido, con unos buenos datos de asistencia.

Con el único punto negro del festival de música electrónica SBA, que pinchó en materia de público, el resto recogió buenos datos. Destacó, muy por encima del resto, el concierto del dúo Camela, que logró reunir en el Recinte Firal el pasado viernes a alrededor de 10.000 personas. «Se completó el aforo. Fue un espectáculo, venían autobuses de Andalucía y toda la Comunitat Valenciana, y con un público muy transversal. Se sabían todas las canciones», valoró, aún asombrado, Xavier Pérez, concejal de Festes del Ayuntamiento de Alzira. Los otros dos grandes nombres del cartel de conciertos alcireño, Niña Pastori y David Bustamante, actuaron ante 4.000 y 2.000 personas el domingo y el pasado lunes, respectivamente. «No acabó de cumplir todas las expectativas. Entre semana es complicado, ya que la gente ha de acudir a trabajar. Lo queremos reconsiderar de cara al próximo año», señaló al respecto del concierto de Bustamante el concejal Pérez.

Acerca del festival de electro, celebrado el pasado sábado, Xavier Pérez adelantó que en el consistorio ya han asumido que deberán, al menos, «repensar el formato» de cara al próximo año ante el escaso éxito cosechado, con alrededor de 200 asistentes. «Alzira no es lugar para un festival así. A no ser que sea una propuesta muy original, la gente no va a ir, un sábado de fiestas, a pasar todo el día en ese recinto». Si nada cambia, parece que ésta ha sido la última edición del SBA en Alzira.

Gran comportamiento

Además, en ese recinto se produjo la única incidencia destacable de las fiestas, con el derrumbe de una cabina. El resto de días han transcurrido con normalidad, tal y como destacó Xavier Pérez: «Se trata de un hito muy remarcable, dada la gran afluencia de gente que ha pasado por Alzira a lo largo de estos días». En especial en espacios concretos, como el concierto de Camela. «Queremos agradecer el comportamiento del público, ha sido exquisito. Y también el trabajo de la Policía Local, Creu Roja y la Policía Nacional y la Guardia Civil, que ha contribuido a ello. Ha sido muy loable», remató el concejal.