"Hasta un 20% de los campos van a ser talados o abandonados"

Ante las pérdidas netas que brinda la producción agrícola en esta campaña, la tala de los campos está siendo práctica habitual. No ya solo en las hanegadas citrícolas, también en las parcelas de fruta de verano: albaricoques, nectarinas, paraguayos, melocotones... La opción de abandonar las cooperativas para tratar de vender directamente la producción, en busca de precios más altos, no parece ser tampoco la panacea en este caso. «Hace más frío fuera que dentro. El problema es de comercialización, y no va a ser mejor por salir de una cooperativa», señalan. En la Sant Benat de Carlet aún no han contabilizado un balance oficial, pero las sensaciones son muy negativas: «Nuestra impresión es que esta campaña acabará con entre el 15 y el 20 % de los campos», afirma José Climent, gerente de la entidad, insistiendo en el carácter aproximado de la cifra.

«Y muchos están esperando a tener en su mano los documentos de liquidaciones para decidir qué hacer con el campo, con lo que la cifra final podría ser aún mayor», añadió, en base a los testimonios recogidos entre los socios de la cooperativa. «Las motosierras y retroexcavadoras van a tener mucho trabajo», auguró.