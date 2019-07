Más de 1.200 espectadores abarrotan el festival de música de cine de Cullera

La Unión Musical Utielana se ha proclamado la gran vencedora de la X edición del Certamen Nacional de Bandas de Música de Cine Ciutat de Cullera – Memorial Rafael Talens Pelló, celebrado este sábado. Un certamen que congregó a más de 1.200 personas, que abarrotaron los Jardines del Mercado de la localidad.

La banda de Utiel, dirigida por Francisco Javier Ros, se impuso con una puntuación de 441 puntos tras su interpretación del pasodoble Fina Blasco, del cullerense Rafael Talens, y la BSO de Star Wars, de John Williams. La sincronización con las imágenes que se proyectaban al mismo tiempo en la gran pantalla que presidía el escenario de los Jardines del Mercado y el alto nivel demostrado por la agrupación le valieron el beneplácito del jurado presidido por Óscar Navarro. Obtuvo un premio de 4.000 euros.

La segunda banda clasificada fue la Unió Musical de Massamagrell, dirigida por Josep Miquel Martínez Giménez, que obtuvo 387 puntos por el pasodoble Tercio de Quiles, también de Talens, y la banda sonora de La Mula, con música de Óscar Navarro. El galardón estaba premiado con 2.000 euros. En tercer lugar quedó la Unió Musical Benicadell de Castelló de Rugat, dirigida por Ferran Sanchis Gandia. La banda sonora de E.T., también del prolífico John Williams, fue parte de su repertorio. Los de la Vall d'Albaida optaron por el pasodoble Rafael Mauricio, de Talens, y acabaron logrando 375 puntos, que les valió un reconocimiento monetario de 1.000 euros. Todas las bandas participantes recibían, por otro lado, un bono 2.000 euros por la actuación.

El jurado calificador estuvo compuesto además en calidad de vocales por los directores de las dos sociedades musicales de Cullera, Juan Carlos Garcés, de la SMI Santa Cecilia, y Ferrer Ferran, de la Sociedad Ateneo Musical.

Fuera de concurso, la Banda Jove de la Sociedad Ateneo Musical de Cullera también hizo las delicias del público. Bajo la batuta de José Salmerón, el programa de la agrupación lo conformaron el pasodoble Rosalina de Talens y la bandas sonoras de The Lord of the Rings, Aladdín y Moment for Morricone.

El alcalde de Cullera y nuevo diputado provincial de Bandas de Música, Jordi Mayor, asistió a la cita, en la que también estuvo presente el nuevo concejal de Actividades Musicales, Juan Carlos Alandete.