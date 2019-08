"La vida de mi padre no debe depender de un ascensor que siempre está averiado"

Diez días después de que se averiase el ascensor de la finca en la que vive José Pepiol, este hombre de 82 años sigue sin poder hacer uso de él para atender sus necesidades médicas básicas. Debido al delicado estado de salud que presenta, con una enfermedad pulmonar que le provoca frecuentes ataques, su hija Esther reivindica la reparación inmediata del ascensor. Cuando es ella quien lo traslada al hospital de la Ribera, normalmente tarda «unos diez minutos» en plantarse en la puerta del centro asistencial; el tiempo puede llegar a doblarse si son sanitarios quienes deben recogerle del piso, ayudarle a bajar por las escaleras y trasladarle hasta el centro asistencial. «En el estado de salud en el que se encuentra, la diferencia entre que lo lleve yo al centro de salud, y que tenga que esperar a los sanitarios para que lo bajen a peso y lo trasladen en ambulancia puede ser una cuestión de vida o muerte». Con esta advertencia lanza un desesperada petición de ayuda para que se ponga solución a la amenaza que representa la avería en el ascensor.

De momento, no obstante, sus esfuerzos siguen siendo como un grito sordo. Nadie parece oirlo. En el día de ayer, contactó en dos ocasiones con la empresa que se encarga del mantenimiento de los ascensores, para que acudiesen a arreglarlo, pero su petición fue en vano. Esther no comprende la situación: «Podemos pensar que el ascensor necesita de una reparación costosa, y por eso están tardando más», aventura. Son solo suposiciones que ponen de relieve la falta de información que sufren Esther, su padre José y el resto de vecinos de la finca acerca de lo que puede pasar con el ascensor. No solo no disponen de él: tampoco saben cuándo podrán hacerlo. «Al final, estamos pagando alquiler y el coste del ascensor».

Este periódico trató ayer de contactar tanto con la Entitat Valenciana d'Habitatge, gestora del bloque de pisos en el que vive José Pepiol, así como con la empresa responsable del mantenimiento de los ascensores, Thyssen Krupp, para que ofreciesen su versión de los hechos. Ninguna entidad respondió a los requerimientos.



Foco de continuos problemas

Ésta no es la primera vez que la finca ubicada en el número 29 de la alcireña calle de Sueca salta a la palestra pública. Ya en 2012, este diario se hizo eco de las protestas vecinales por la «inseguridad» que sentían al entrar en la finca. Los vándalos se habían ensañado con el portal al vestíbulo que aparecía roto prácticamente cada semana; los interruptores aparecían todos inutilizados y la iluminación se la encontraban frecuentemente hecha añicos. Según denunció en su momento el entonces presidente de la comunidad de vecinos, Paco Fuertes, era habitual también encontrarse a gente en la escalera «fumando porros, manteniendo relaciones sexuales o incluso vendiendo droga». Ya entonces, El Ivvsa „lo que es ahora la Entitat Valenciana d'Habitatge„ ya expulsó entonces a una familia del edificio, al rescindirle su contrato de arrendamiento «por mala convivencia».Dos años más tarde, volvieron a alzar la voz para protestar por el incivismo de otra familia, que llegaba a comportarse «de forma violenta» con otros arrendatarios, según denunciaron.

No sería la última vez que ese inmueble era noticia. En febrero de este año salió a la luz un vecino del lugar que, según contó, llevaba tres meses viviendo en el cuarto de los contadores.