Compromís ve normal que apenas dejara dinero para financiar las fiestas

El Grupo Municipal de Compromís per Sueca ha mostrado su sorpresa por las declaraciones de la nueva regidora socialista Gemma Navarro sobre el escaso dinero que el gobierno nacionalista dejó para financiar las fiestas de la ciudad. «Puede ser sea por su inexperiencia, o porque no ha recibido la información de sus compañeras y compañeros de gobierno que sí que han gestionado esta competencia, pero afirmar alegremente que no había bastante dinero a las partidas correspondientes es ignorar el modus operandi de este ayuntamiento desde hace muchas legislaturas», aseguró ayer la coalición naranja.

Compromís, sostiene que «nunca se presupuestan algunas partidas al 100% del gasto previsto, sino que se aprovecha la liquidación del remanente de tesorería para rellenar aquellas que han quedado insuficientemente dotadas». Para el grupo nacionalista «se puede discutir si el procedimiento es muy correcto o no, pero que es la forma habitual de proceder no lo puede negar nadie. No lo puede negar, por ejemplo el señor Dimas Vázquez, que siendo regidor de Fiestas en la legislatura 2011-2015, en 2015 hizo, no una, sino dos modificaciones de crédito en la mencionada partida».

Los valencianistas han mostrado asimismo su sorpresa ante «la cantidad que echa de menos la concejala Navarro, nada más y nada menos que más de 200.000 euros (esa es la modificación de crédito que pide), cuando según los cálculos del anterior regidor de Fiestas, Voro Giménez, hacían falta poco más de 100.000 para terminar unas fiestas dignas».



Un recinto ferial cedido

Respecto al tema del recinto ferial, Compromís replica que «contaba con acondicionarlo adecuadamente cuando viniera el caso. No olvidemos que se trata de un solar cedido en precario, que no hay un acuerdo firme de cesión a largo plazo». En este contexto, defiende que «se ha querido crear confusión mezclando unas cifras inexactas para acusar en el anterior gobierno de no usar adecuadamente los fondos públicos. Tenemos muchas muestras de la buena gestión económica que ha llevado este ayuntamiento de 2007 a 2019, y esto lo sabe el pueblo