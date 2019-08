Un año para responder una queja vecinal por la reapertura de una chatarrería en Alzira

La chatarrería de Vilella sigue en funcionamiento. Así lo denuncian los vecinos de la avenida de Carcaixent de Alzira, en la carretera que lleva al pueblo vecino: unos años después de que por fin cerrase sus puertas, la actividad volvió al lugar, para desgracia de los lugareños. Lo hizo en el verano del año pasado, momento en que uno de los habitantes de la zona, Pedro Domínguez, tramitó una queja en el Ayuntamiento de Alzira por las molestias que volvía a ocasionar. La respuesta municipal no ha llegado hasta un año después, la semana pasada, y señalaba que un inspector había acudido al lugar y había constatado que la chatarrería no estaba en funcionamiento. No obstante, para los vecinos, el ruido, las vibraciones y la presencia de las ratas invitadas no dejan lugar a dudas sobre la actividad reanudada en el lugar, por lo que Domínguez ha vuelto a protestar. Se enfrentan, de nuevo, a un foco de problemas que ya creían olvidado.

Domínguez, en esta ocasión, adjunta en su queja fotos que prueban que la actividad en el lugar es evidente. «El ayuntamiento ha negado la evidencia, es algo muy gordo», lamenta. Los habitantes de la avenida de Carcaixent protestan tanto por el ruido y molestias que vuelve a generar la chatarrería „«Hay gente mayor, niños, personas enfermas... Y están armando jaleo desde las siete de la mañana»„ como por el riesgo que, en época estival, presentan los plásticos y cartones apilados junto a la pared medianera con viviendas particulares. «Un incendio podría provocar un caos», augura Domínguez.

Sara Garés, regidora de Urbanismo de Alzira, aseguró que los inspectores enviados, en varias ocasiones, no habían constatado actividad alguna en el lugar. Por otro lado, aseguró que la empresa cuenta con licencia de actividad y que a pesar del cese en los trabajos, ésta nunca se revocó. No obstante, ante esta nueva queja vecinal, se comprometió a que el ayuntamiento enviaría «en las próximas semanas» a otro inspector municipal y un ingeniero para vigilar la actividad del lugar y comprobar que se ajusta a los parámetros de la licencia con que cuentan, así como para examinar las molestias que pueda ocasionar a los vecinos. Respecto al retraso de un año en la respuesta a Pedro Domínguez, explicó que como nueva concejal del área gestionó la queja tan pronto como estuvo en sus manos. «Con todo, son asuntos que se han de contestar pronto», asumió.