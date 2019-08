Mojarse por la vida

La playa de Cullera se ve invadida en agosto por numerosos visitantes que buscan disfrutar de las tranquilas aguas del Mediterráneo. Cuando el sol y las temperaturas aprietran, el baño es muy placentero, pero hay que ser precavidos y seguir normas básicas para poder garantizar la seguridad. Los expertos catalogan las playas de Cullera como seguras, pero hay que ser cauteloso. En apenas un mes ya han fallecido tres personas en el mar. Para hacer frente a la amenaza hay que tener muy presentes las principales amenazas: el viento fuerte, las corrientes marinas, la cercanía a los espigones y acantilados, no entrar bruscamente en el agua y atender siempre las indicaciones de los socorristas.

La seguridad por bandera. Es importante conocer el significado de cada una de las banderas que se cuelgan en los mástiles de las torres de vigilancia. Con bandera verde las condiciones para nadar, bañarse, bucear... Son óptimas, pero ello no inhibe de respetar las precauciones básicas. La bandera amarilla indica que las condiciones de la zona no son las adecuadas, por lo que hay que extremar precauciones. No deben adentrarse en el mar más allá de donde cubre la cintura. Una bandera roja hace que se tenga que extremar la precaución ya que las condiciones ambientales no permiten el baño. En ningún caso hay que entrar en el agua y hay que seguir las recomendaciones de los socorristas. La presencia de medusas en el mar se suele avisar con una bandera específica, junto a otra de color amarillo.

Ser precavido. Cuando se entra en el agua, lo primero que hay que hacer es fijarse en los puestos de socorrismo y salvamento, observar el color de la bandera, respetar las advertencias de los socorristas y hacer caso de los avisos de megafonía o los silbatos que suelen usar. En caso de querer practicar algún tipo de deporte hay que hacerlo en los lugares destinados para ello, sin molestar al resto de los usuarios de la playa.

El horario de socorristas, teléfono de emergencia, etc. suele estar colocados en las entradas de cada playa o en las torres de los salvavidas. Asimismo, es importante extremar todas las precauciones con los niños y utilizar calzado adecuado en caso de que se camine en zonas donde la arena quema y pueda provocar quemaduras en las plantas de los pies.

Vientos peligrosos. Para los responsables de salvamento y socorrismo, las playas de Cullera son seguras solo hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones. El mayor riesgo de la playa ribereña viene marcado por los vientos. La presencia de ráfagas puede poner en peligro la actuación de los bañistas y es por ello que los socorristas suelen extremar mucho las precauciones cuando sopla viento racheado.

Para un baño seguro es necesario evitar las corrientes, no nadar cerca de las mismas y no bañarse con mal tiempo. En caso de ser arrastrado por la corriente, resulta vital no perder la calma, y no tratar de nadar en contra de ella. Es mejor pedir siempre auxilio a las personas que se puedan encontrar cerca para que avisen a los miembros de salvamento y socorrismo.

Aclimatar el cuerpo. Es fundamental, asimismo, no alejarse demasiado de la costa y evitar las aguas muy frías, ya que inmoviliza el cuerpo porque se contraen los músculos. Para evitar esta misma reacción, es importante no entrar de golpe en el agua, sino hacerlo poco a poco, para acostumbrar a la piel a la nueva temperatura. Se recomienda primero mojarse los pies y luego con las manos mojarse la cabeza y el cuello. Antes de ir a aguas profundas, es mejor practicar la natación en la orilla. Tampoco resulta recomendable comer en abundancia antes de nadar.

Mayor servicio de socorrismo. Este año tiene como principal novedad la ampliación del horario, que se alarga una hora. Se trata de una reivindicación ciudadana que viene de lejos y que el ayuntamiento ha atendido para mejorar la seguridad de los bañistas. De este modo, la costa cullerense cuenta con vigilantes desde las 10:30 de la mañana hasta las 19:30 horas.

En los últimos años, por otro lado, el Ayuntamiento de Cullera ha ido incrementando los puntos de vigilancia. En total, hay 34 socorristas por cada turno durante julio y agosto, para cubrir un total de 20 puntos de vigilancia. Además los miembros del Servicio de Salvamento y Socorrismo disponen de una moto acuática, una lancha rápida, un quad para desplazamientos por la arena, un vehículo de intervención rápida, y un servicio de ambulancia ubicado en la Posta Sanitaria.