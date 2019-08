Vázquez: «Compromís usa excusas para maquillar su mala gestión en Sueca»

El equipo de gobierno de Sueca criticó ayer, de nuevo, «la falta de conocimientos o el atrevimiento que continúa demostrando Compromís a la hora de realizar ciertas afirmaciones respecto al presupuesto para las Fiestas del municipio. Vuelven a equivocarse a la hora de hacer números. Ya lo hicieron con los sueldos, a su conveniencia. Nos acusan de inexperiencia como uno de los motivos principales a la hora de no saber realizar un presupuesto real y coherente para fiestas. La experiencia no tiene nada que ver con unos mínimos conocimientos en matemáticas: si los gastos pendientes de contratar ascienden a 283.796 euros y el dinero que me dejaron disponible el pasado junio asciende a 51.149 euros, el resultado nos deja una cifra de 232. 646 euros no presupuestados para Fiestas. Estas cifras son las que nos facilitaron los técnicos, por lo tanto, no dejan lugar a dudas. No inventen más excusas para maquillar una mala gestión», adujo ayer la concejal de Fiestas, Gema Navarro , quien también señaló que es cierto que «se suelen hacer modificaciones de crédito en los presupuestos, como se hizo en 2015, cuando el recién nombrado concejal de Fiestas de Compromís heredó del concejal anterior, Dimas Vázquez, un programa prácticamente cerrado, en el que el cómputo anual gastado ascendió a 24.000 euros más que en 2014, último año completo confeccionado por Vázquez. Nada que ver con los más de 200.000 euros de ahora» . El gobierno de Sueca lamenta también el crecimiento abultado del gasto en Fiestas en estos últimos cuatro años, pasando de los 431.000 euros en 2015, a los 630.000 euros en 2016, y a los 716.000 euros en 2017. Un incremento que de cara a la ciudadanía, no se ha visto reflejado en la variedad y calidad de la programación festiva, según denuncian.

En otras, las partidas que carecían de presupuesto son la fiesta de la charanga C-25, la macrodiscomóvil, la fiesta remember, el diseño del cartel del Espiga Rock, la Cordà, la Paella Gigante, la Nit Suecana o los espectáculos de la Unió Musical y Ateneu Musical.