La joven Bárbara Pardo roza la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Piragüismo Sub-23

Bárbara Pardo roza la medalla. La palista de la Penya Piragüista Antella Frutas Tono, miembro de la selección española, estuvo a un puesto de colgarse el bronce en K-4 500 en el Campeonato del Mundo de Piragüismo sub-23, disputado en Pitesti (Rumanía). Pardo, junto con sus compañeras Laia Pèlachs, Aida Bauzà y Carolina García, se clasificaron cuartas, con un tiempo de 1:40:98, a poco más de dos segundos de las terceras, la embarcación rusa.

Este cuarto puesto, teniendo en cuenta que el pasado año no lograron entrar en la final, es un magnífico resultado, ya que tres de las integrantes del K-4 tienen solo viente años, y Pèlachs, del Club Natació Banyoles, 21. Pero, según Pardo, "este cuarto puesto, aunque no está nada mal, nos sabe a poco porque no tuvimos buenas sensaciones en la final". De hecho, accedieron a la final directas al clasificarse segundas en la primera eliminatoria, a solo una décima de las húngaras, las grandes favoritas, y con el tercer mejor tiempo de las clasificadas para la final.

De todas formas, la temporada para la palista de Antella está siendo magnífica. A nivel estatal, se ha colgado unas cuantas medallas, de todos los colores. A principios de temporada, en el Campeonato de España de invierno, en K-1 5.000 metros, ganó en sub-20 y fue plata en sub-23. Poco tiempo después obtuvo también la plata en la Copa de España de velocidad en K-1 500 sénior.

Además, hace poco más de un mes, se proclamó campeona de España sub-20 y tercera sub-23 en el K-1 1.000 metros. Pardo también se quedó cerca de sumar otra medalla en la misma distancia en categoría sénior, al quedar quinta, con un tiempo de 4:11:93, a poco más de dos segundos del bronce.

En la distancia más corta, el K-1 200, la ribereña también entró en la final sénior, en la que finalizó en novena posición, a un paso del podio en sub-20, cuarta, y séptima en sub-23.



Palmarés de lujo

En cuanto al nivel internacional, la joven palista de la Penya Piragüista Antella ha demostrado que los éxitos del pasado año ya auguraban grandes cosas.

En este año 2019, además de este cuarto puesto en el Mundial sub-23, se ha clasificado para la Copa del Mundo Absoluta y para el Mundial absoluto, en este caso en K-2 1.000 metros, que disputará del 21 al 25 de este mes en Szeged (Hungría), el segundo Campeonato del Mundo absoluto en el que competirá cuando todavía no ha complido los 20 años. El pasad años, también en el K-2 1.000 metros, finalizó octava. Un palmarés para la historia.