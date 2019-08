España es lleva el Cañamás Naranja COTIF Femenino

España es la vencedora de la octava edición del Cañamás Naranja COTIF Femenino tras imponerse en la gran final al Villarreal. La Rojita tuvo serios problemas para convertirse en campeona y mantuvo su portería a cero gracias a un gran partido de María. Irene anotó el único tanto de la selección y, al ser menor que Colonques, se proclamó máxima goleadora del torneo alcudiano.

Los primeros minutos fueron muy igualados, con ambos equipos muy serios, sin forzar la maquinaria y sin realizar riesgos necesarios. De hecho, la ocasión más clara tardó varios minutos en llegar, con un disparo de Sheila, que estaba algo escorada; María no tuvo problemas para evitar el gol. Ninguno de los dos equipos dominaba con claridad al otro y es que los errores en una final se pueden pagar muy caros. La misma Sheila remató de primeras, y dentro del área, un pase tras de Medina, pero el balón se marchó fuera. La '9' del Villarreal cazó un mal pase atrás de España pero en el mano a mano con María, la guardameta de la selección no se puso nerviosa y volvió a intervenir con éxito. La portera del combinado nacional demostró que es una de las mejores del torneo con un nuevo paradón ante el disparo de Medina. Pasaba muchos apuros España, falta de ideas, ante un Villarreal que se mostraba mejor sobre el césped que en el partido de la fase de grupos. Asun fue una de las más destacadas en la primera parte, lo intentó por la banda izquierda y recibió varias faltas de una defensa que era consciente de que no se le pueden conceder metros. María volvió a salvar los muebles tras una jugada muy enrevesada en el área que finalmente Lara Mata remató.

Pedro López dio entrada a una de sus mejores jugadoras, Irene López, en la segunda parte, con la esperanza de reforzar un centro del campo que hacía aguas. No obstante, nuevamente ninguno de los dos equipos dominaba durante unos primeros compases en los que las ocasiones de gol brillaban por su ausencia. Los nervios de la final hacían mella. A medida que pasaban los minutos, el Villarreal parecía conformarse con el empate a cero, Sara Monforte metió a varias defensas. Pese a ello, no pudo evitar que España se adelantase en el marcador. Tras una jugada trastabillada en el centro del campo, con una Irene muy peleona, se la dio a Jana, que adelantó el balón para Ainhoa, que metió un centro preciso para que la propia Irene terminase rematando de cabeza desde el punto de penalti, Sanjuán ni se movió. Ainhoa metió un segundo a puerta vacía, pero estaba en fuera de juego.

El resultado ya no se movió y España se proclamó campeona del primer COTIF Femenino en el que participaba. Se cumplieron las previsiones. Un gran torneo.

Ficha técnica:

España: María, Nevado, Naroa, Tere (Ainhoa, 53'), Jana, Aida (Nerea, 53'), Asun, Leire (Eva, 53'), Sara (Alba, 53'), Alejandra (Irene, 36') y Aixa.

Villarreal CF: Sanjuán, Palo, Naza (Albeta, 45'), Silvia, Colonques (Clara, 36'), Sheila, Nai (Thais, 59') Celia, Prades (Marieta, 45'), Medina (Diaz, 59') y Mata.

Goles: 1-0. M. 61: Irene.

Árbitro: González Esteban, Jon Ander. Amonestó a Leire de España; así como a Marieta del Villarreal.

Observaciones: Partido disputado en Els Arcs (l'Alcúdia) ante 4.000 personas. Gran final del Cañamás Naranja COTIF Femenino.