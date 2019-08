Alginet ompli els seus carrers de festa en honor al patró Sant Josep

Les festes d'Alginet s'inicien amb la presentació dels festers hui dissabte 10 d'agost. Cada any són un grup d'amics que, amb il·lusió i entrega, treballen durant tot un any per preparar les festes majors. Alginet celebra les seues festes en honor al seu patró Sant Josep. És per això que fa uns anys recuperaren l'antiga «plega» de Sant Josep, quan el divendres 16 d'agost els festers recorreran els carrers antics del poble per a que els veïns els donen obsequis: fruites, verdures, plantes... per poder rifar-les després i arreplegar diners per a la festa. Una vegada finalitzada «La plega» des de el balcó de l'ajuntament es farà el pregó de les festes. Enguany serà Lutxo Palop l'encarregat de convidar tot el poble a ser partícips de la festa.

Continuaran el dissabte 17 d'agost amb el tradicional «sopar de quintes», on participen al voltant de 3.000 persones. Aquest acte està organitzat i patrocinat pels festers d'aquest any, des de la plaça acudeixen al col·legi Blasco Ibáñez per sopar cadascú amb la seua quinta amb espectacles i música de totes les èpoques.

La setmana de festes oficial és l'última sencera d'agost, del 19 al 25. Alginet manté les seues tradicions i arrels, i és per això que el més característic de les festes són els sopars a la carretera. Són tres dies de sopar, on tot el poble ix a la carretera amb taules i cadires i es reparteix aigua, cacau, papes, cervesa, vi i gaseosa. El dilluns està patrocinat per la Cooperativa Agrícola, amb la tradicional festa de salsa i vestits de blanc; el dimecres per l'ajuntament amb música i festa a la plaça; i el divendres per la cooperativa elèctrica, que com cada any celebra la revetlla del Mantó de Manila amb gran afluència de gent.

Durant la setmana es realitzen al matí jocs per als més menuts amb inflables, aigua i espectacles. Per les vesprades es juguen els campionats de tot tipus: bàsquet, parxís, truc, escacs... i com a novetat enguany, el primer concurs de pimentó en salmorra el dissabte 24, molt típic al poble, amb cervesa, cacau i tramussos per a tots els assistents.

Les nits són variades per a que joves i majors gaudeixen d'uns dies de festa i germanor. Per als més joves es realitzen discomòvils i nit de paelles amb dj's. Els més majors podran enguany gaudir d'un concert dels anys 70 el dimarts 20 i d'un espectacle de flamenc el dijous 22 d'agost. Per rematar les festes, el dissabte, els més joves participen a la cavalcada de disfresses i a la nit tindrà lloc l'espectacle «Eterno Mecano» a la Plaça de la Constitució.

Com és tradició al poble, al igual que fan en falles, el dimarts de festes, els festers i l'ajuntament acudiran fins l'ermita, on es troba el patró Sant Josep i el porten al cor del poble, deixant-lo totes les festes a l'església.

Diumenge al matí es tira una traca correguda pel casc antic i per la vesprada se celebra la processó, on participen els balls populars, personatges bíblics, els festers de les barriades, les falleres majors de les distintes comissions i, com no, els festers del poble, acompanyats per l'ajuntament, el clero i la Societat Artística Musical d'Alginet, per portar tots junts a Sant Josep de volta a l'ermita, on es refugiarà fins les pròximes falles.