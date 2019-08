La poesía de Ana Lórien rompe fronteras

Los textos de la poetisa almusafense Ana Sanchis Martín, que escribe con el pseudónimo de Ana Lórien, continúan destacando en los certámenes literarios más representativos del panorama internacional. De hecho, la escritora acaba de ser premiada con una mención de honor en el LXVII Concurso Internacional de Poesía y Narrativa «Alianza de Palabras», una convocatoria organizada por el Instituto Cultural Latinoamericano.

Su poema «Te idealizo» ha sido reconocido por su calidad entre las 3.942 obras presentadas en la presente edición por los 986 autores que han participado. Por tanto, su trabajo será publicado próximamente en una antología internacional que incluirá los versos de todas las personas galardonadas en el prestigioso certamen.

No es el único reconocimiento que ha recibido la talentosa poetisa de Almussafes en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio, Ana Lórien también recibió por parte de la misma entidad, y gracias a la obra «A veces se me olvida que te quiero», el «Premio a la Palabra 2019» en el LXVI Concurso Internacional de Poesía Narrativa de Argentina. El diploma conmemorativo de este éxito profesional lo recibió recientemente en su domicilio, dado que no pudo trasladarse hasta el citado país para estar presente en el acto de entrega. Un verano cargado de reconocimientos para la labor artística de esta vecina de Almussafes.

El Instituto Cultural Latinoamericano se creó en el año 2000 para la organización de concursos literarios nacionales e internacionales e intercambios culturales. Durante este tiempo han participado en sus iniciativas más de 25.000 escritores y escritoras de todo el mundo, llegando a entregar más de 900 premios y a publicar más de 180 libros recopilatorios y relacionados con su labor de difusión del talento en el ámbito de las letras.