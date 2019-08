El infantil alcireño Alberto Altur se proclama campeón de España de tenis

El Club de Tenis Alzira ya puede unir a su historial un título de campeón de España infantil por equipos y un subcampeonato en la misma categoría de edad femenina. El primero se lo ha adjudicado un jugador del club, Alberto Altur, que ha disputado el campeonato de España trofeo Joan Compta, aunque enrolado en el club de tenis Valencia. Altur ha contribuido con dos victorias al título final, incluida una en la ronda definitiva contra el Global Club de Mallorca. Los capitalinos recuperaron el cetro que ganaron por última vez en 2015. Altur descansó en la ronda de cuartos de final por problemas en la espalda.

Por su parte, las alzireñas Carmen López y Lucía Martínez se han quedado a las puertas de dar el título estatal a la entidad de la capital de la Ribera Alta. En la final cayeron contra el club de tenis Barcino, si bien fueron las únicas que vencieron un partido a las catalanas. Las ribereñas perdieron el título en el doble decisivo. Previamente se impusieron al Torrevieja en octavos de final, al Stadium Casablanca de Zaragoza en cuartos y al Atlético Montemar de Alicante, segundo cabeza de serie, en semifinales; a todos por dos victorias a cero. Las alzireñas partían como terceras cabezas de serie a pesar de que no accedieron al campeonato por los cauces habituales. Por regla general, solo participan los dos primeros de Primera División de cada comunidad autónoma, mientras que el equipo alcireño fue descendido a Tercera División hace dos años tras no competir dos temporadas. Las alzireñas quedaron campeonas y actualmente jugaban en Segunda. El club del Respirall pidió una invitación para disputar el torneo sabedor de la calidad de sus tenistas. La organización conocía perfectamente la trayectoria de ambas por lo que aceptaron su inclusión en el cuadro. «Es la primera vez que nuestro club llega a un nivel tan importante del tenis español y no esperábamos llegar tan alto», afirmó el director del club de tenis Alzira, Nacho López.

Por otra parte, Pablo Soler ganó el Open Nacional Junior que se celebró hasta el fin de semana en el club de tenis Malva-rosa. Pablo solo tiene quince años, es cadete de primer año, y se enfrentaba a tenistas hasta tres años mayores que él.