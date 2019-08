Así es el lujoso interior del yate Ulysses

La sorpresa entre los turistas que ayer se acercaban a las playas de Cullera era general al ver frente a ellos un yate que, pese a la distancia, se presumía monumental. El Ulysses, el cuarto yate más caro del mundo, un cóctel que aúna la exquisitez de la navegación y el lujo más inalcanzable, estaba fondeado frente a la costa de Cullera. El barco, con un valor cercano a los 200 millones de dólares, cuenta con un equipamiento para viajar por el mundo.

Llegados desde Madrid para pasar sus vacaciones, Vicente Hernández, su mujer y sus dos hijos, no esperaban encontrarse un barco de esta envergadura, y no dudaron en señalar que «ver un barco de estas características es algo realmente increíble ya que no suele suceder a diario, ni mucho menos». Los propios vecinos de Cullera como Vicente Ribera mostraban su extrañeza ya que, según dijo, «en los más de 60 años que tengo nunca había visto en la bahía un barco de estas dimensiones. Sí que han venido algunos grandes barcos pero nunca de más de 50 o 60 metros de eslora». Para la francesa Marlenne, «a pesar de haber estado algunos veranos en zonas de la Costa Azul, nunca habíamos visto un barco de tan grandes dimensiones. Desde la orilla ya impresiona», apostilló.