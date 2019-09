Una DJ alcireña se abre paso en los festivales más grandes

Como en muchos otros ámbitos laborales, el mundo de los «disc jokey» (DJ) está plagado de hombres y son pocas, aunque cada vez más, las mujeres que logran hacerse un hueco entre las figuras más destacadas. Un de las que ha adquirido mayor entidad en el panorama nacional es Miriam Boluda, de Alzira. Aunque su nombre artístico es el que más se conoce: Innmir. Una ribereña que ha puesto la música en algunos de los festivales más destacados del país como el BBK (Bilbao) o el FIB (Benicàssim).

La música siempre ha acompañado a Miriam: «Un día paseaba por Alzira con mi madre, yo tendría unos cinco años, y al pasar por delante de la Societat Musical le pedí que me apuntara y no lo dudó. Recuerdo que una de las experiencias más gratificantes fue formar parte de su Banda Sinfónica», explica a Levante-EMV. Es más, su profesión (además de la de DJ) está vinculada a dicho ámbito ya que compagina sus conciertos con la docencia. Tras estudiar magisterio musical, imparte tanto música como valenciano en una escuela de València. «Afortunadamente, tengo unos trabajos que, por mis horarios a lo largo del curso, se pueden compaginar. Además, mis compañeros y el centro me han apoyado mucho e, incluso, he llegado a pinchar en el 'cole' para los alumnos», asegura.

Inicios en Russafa

Su atracción por el mundo de los DJ se produjo, precisamente, en Alzira. «Trabajaba en un 'pub' como camarera y cuando tenía un hueco libre le pedía al DJ que estaba pinchando que me enseñara porque quería aprender. A partir de ahí, la mejor manera de aprender es pinchar día a día, en casa, en 'bolos'... Es como el deporte, cuando más practicas, más experiencia tienes. Además, el hecho de haber estudiado música desde pequeña también me ha ayudado mucho», comenta al respecto. Sus inicios como DJ se dieron en el barrio de Russafa, donde pinchó junto a una amiga. Ambas escogieron el nombre artístico de Groupies Dj. «Fue muy divertido, como empecé con mi amiga nos lo cogimos como un 'hobbie' en el que nos aventurábamos sin saber muy bien cómo acabaríamos. Nunca piensas que te puedes dedicar a ello de manera profesional, las cosas llegan a base de esfuerzo y trabajo. Y aún así, unas veces salen bien y otras no», asegura Miriam Boluda.

Llega un momento en el que una amante de la música que también se dedica a ella se encuentra sobre un escenario que ha visitado como público. En ese momento se sienten «nervios, nervios y más nervios». «En lo único que puedes pensar es en que salga todo bien. Eres consciente que esa hora u hora y media son muy importantes porque quieres gustar al público y al festival. Muchas veces me cuesta dormirme pesando en todo lo que he vivido mientras pinchaba», añade.

Comentarios machistas

No obstante, no resulta sencillo hacerse un hueco en un sector en el que los grandes nombres son masculinos: «En un mundo laboral en el que la mayoría son hombres es difícil tener las mismas posibilidades. Es cierto que cada vez somos más las mujeres que nos dedicamos a esta profesión y que las cosas están cambiando, pero todavía queda mucho para hacer. Lo que se tiene que valorar es la profesionalidad de cada uno sin importar el sexo. Desgraciadamente he tenido que soportar algunos comentarios machistas por parte de compañeros de profesión y del público en algunas ocasiones. Por suerte, esto no es el habitual», reflexiona la DJ alcireña.

Pese a ello, ha logrado hacerse un hueco en algunos de los carteles más importantes del panorama nacional como el BBK de Bilbao, el FIB de Benicàssim, el Granada Sound, el Interestelar de Sevilla o el Sonorama, lugares que ya han disfrutado de su música, siempre con su sello particular: «Los estilos que mejor me definen son el indie, la electrónica y la música dance, anque también me gusta mucho el funky; soy muy abierta en lo que a estilos musicales se refiere, pero suelo pinchar éstos, tengo muy claro con lo que quiero ser identificada en la música». Algo en lo que tampoco duda es a la hora de soñar con futuros conciertos: «Me gustaría estar en festivales en los que no he estado todavía, como el de Les Arts, en València, un festival muy cuidado en un marco incomparable como es la Ciutat de les Arts i les Ciències. También me gustaría poder pinchar fuera de España», concluye.

Orgullosa de su pueblo

Miriam Boluda es también Innmir, nombre que según cuenta surge cuando decidió abrir un blog en Internet para hablar sobre cuestiones de moda y tener un rincón para expresarse. Allí antepuso el «Inn» al nombre abreviado con el que la conocen sus amigos, «Mir», una anécdota que no todo el mundo conoce . «Todavía en la actualidad hay gente que lo escribe mal, es con dos enes. Se trata de una lucha constante», bromea.

Se define como una alcireña «orgullosa» de su pueblo. Aunque en la actualidad vive en Bétera por motivos laborales, reconoce que le encanta volver a Alzira para visitar a amigos y familiares, quienes no dudan a la hora de aprovechar sus estancias para pedir una pequeña actuación en fiestas, cumpleaños y celebraciones varias, «estoy encantada de hacerlo, aunque muchas veces es imposible acudir a ese tipo de citas por tema de agenda», lamenta.