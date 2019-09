«Los voluntarios aportan una acción rápida ante un incendio y el conocimiento del terreno»

El Vacif es una de las doce asociaciones de voluntarios que se han acreditado ante la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias para colaborar en la extinción de incendios con los profesionales. Acumula una experiencia de 25 años. En Alzira, también Protección Civil ha acreditado la formación necesaria. Son las únicas de la Ribera.

Paco Beltrán inició en febrero un mandato de tres años como presidente del Vacif, agrupación de voluntarios contra incendios forestales que viene de celebrar su 25 aniversario. La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias la acaba de acreditar para participar en la extinción de incendios en base a la nueva legislación. Son pocas las que cuentan con esta homologación en la C. Valenciana.



Implica, sobre todo, la profesionalización del voluntariado. El Decreto que regula la participación del voluntariado en la extinción obliga a que el personal de estas asociaciones tenga una experiencia mínima de dos años como voluntarios en materia de extinción y una formación establecida por el Ivaspe de un mínimo de 30 horas. Además, el material que se utiliza tiene que estar homologado por los bomberos y la propia conselleria, porque ellos te evalúan qué equipos de protección individual tienes, así como los elementos técnicos como batefuegos, mangueras, bombas,... Era necesario marcar unas pautas para los colectivos voluntarios.

¿Qué cambia para Vds. que llevan 25 años colaborando en trabajos de extinción?

Hay un punto importante, ya que no todos los miembros del Vacif podrían actuar a fecha de hoy en caso de incendio, porque no todos cumplen esos requisitos: dos años como voluntario y formación. De los 43 miembros que tenemos en la actualidad, 21 reúnen las características para poder actuar en caso de incendio. Si hubiera un incendio en Alzira o en los términos limítrofes son los que podrían actuar.

¿Qué papel juega el resto de voluntarios?

Hemos pedido que a lo largo de este año se realicen unas sesiones formativas que nos acreditan como personal apto para actuar en la extinción y ese requisito lo cumplirán a lo largo de año. También abriremos la puerta a la otra asociación de Protección Civil de Alzira, para que aquellos miembros que carecen de esa formación la puedan hacer conjuntamente.

¿Qué aporta el voluntariado en la extinción de un incendio?

En el caso de Alzira, sobre todo, la rápida actuación. Nosotros tenemos un valor que nos reconocen externamente que es el tiempo de respuesta, que en un incendio es fundamental. Es lo primero, pero además, el personal que actúa con ese tiempo de respuesta rápido tiene un conocimiento del terreno. Que alguien detecte un fuego y exista la posibilidad de que, en pocos minutos, llegue una dotación de 21 personas que conocen el terreno es muy importante. Los accesos, barrancos, cadenas... nosotros tenemos los teléfonos de los reponsables de los motores de agua, sabemos cómo llegar. Además, ahora hemos conseguido gracias a la colaboración del ayuntamiento vehículos para no depender de nadie que nos lleve al punto del incendio. Es un valor fundamental. Ahora tenemos disponibilidad de un vehículo y seguramente, en un futuro, serán dos para que automáticamente, cuando se vislumbra un incendio, podamos transportar a nuestro personal. Con eso ganaremos mucho tiempo, que es fundamental en un incendio.

El Vacif y el colectivo de Protección Civil de Alzira son las dos únicas asociaciones de la Ribera que ha homologado la conselleria. ¿Falta cultura de voluntariado o conciencia ambiental?

En materia de voluntariado ambiental yo separaría lo que es la parte de extinción, nosotros actuamos cuando ha fallado toda la prevención, del voluntariado que realiza una labor de vigilancia disuasoria, campañas informativas.... Ahora hay un movimiento juvenil en esa dirección. Corbera tiene voluntarios a nivel de vigilancia, igual que Carcaixent, donde hay voluntarios de concienciación ambiental, eso hace mucho. También he detectado a nivel personal que cada vez hay más empresas que fomentan la concienciación de los niños en las escuelas e instistutos. Ahí tenemos un sector de voluntariado ambiental que va creciendo, pero si hablamos de extinción, si te fijas en las doce agrupaciones homologadas por la conselleria, se trata de zonas montañosas que han sufrido incendios forestales. Pero yo creo que la gente se está volcando más hacia el voluntariado de concienciación y de vigilancia disuasoria que hacia el voluntariado de extinción.

El Vacif, a parte de participar en la extinción de incendios, ¿realiza también este tipo de trabajos?

No, nosotros decidimos ya hace muchos años que nuestra esencia es la extinción de los incendios, consideramos que la vigilancia tenía que depender de un estamento profesionalizado, que de hecho lo es. Consideramos que es una actividad en sí, remunerada, y que nosotros podríamos restar efectividad a esos medios profesionales porque un voluntariado no deja de ser eso, y depende de mi disponibilidad. Sin embargo, si está profesionalizado nos podemos garantizar que pueda haber 7, 8 ó 9 personas diariamente haciendo vigilancia y prevención disuasoria en las montañas de la Ribera. Nosotros digimos que es una parte profesional que se tenía que mantener así y que nosotros no participaríamos, sólo lo hacemos en lo que somos efectivos, que es la extinción, como apoyo a los bomberos y las brigadas.