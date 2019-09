Los alcireños abandonan un 10 % más de trastos en la calle

Precisamente por el poco uso del Ecoparc por parte de los vecinos de Alzira, la concejalía de Serveis Públics puso en marcha en julio de 2016 un servicio de recogida a domicilio de efectos y residuos voluminosos que eran trasladados al Ecoparc, con el objetivo de facilitar la tarea a los vecinos. «A lo largo de estos tres años el volumen de residuos urbanos, lejos de ir en detrimento, ha ido en aumento, lo que significa que la ciudadanía no acaba de entender la necesidad de hacer uso del servicio del Ecoparc», refiere el Ayuntamiento de Alzira en un comunicado. Recuerdan que el fin de esta planta no es otro que «facilitar y garantizar» una «gestión adecuada» de los residuos que no son recogidos en los contenedores instalados en la vía pública. «Los alcireños y alcireñas», incide por su parte Fernando Pascual, regidor de Servicios Públicos del ayuntamiento, «deberíamos tomar ejemplo de ciudades como Ontinyent o Xàtiva, que destacan por estar a la cabeza en la utilización de ecoparcs».

El Ayuntamiento de Alzira recordó, además, que el Consorcio prevé efectuar una bonificación en el recibo a todos aquellos que muestren una mayor implicación en el reciclaje y utilización de las instalaciones de los Ecoparcs. El buen uso del mismo que hacen los vecinos de otras localidades «ahorra dinero a los respectivos ayuntamientos, mientras que los mismos ciudadanos logran rebajas en los recibos emitidos por el Consorcio de la Ribera», recuerda Fernando Pascual. «Ojalá algún día los alcireños podamos destacar por el reciclaje, en vez de por llenar las calles de basuras»,manifestó el concejal del área.