Per unes Festes distingides

Cada any, s'espera amb moltes ganes la data en què començaran les nostres festes majors. No sols perquè són festes i la gent s'ho passarà bé, sinó perquè a Carlet les festes són com el tancament i el principi de l'activitat anual. Des que s'establí celebrar-les el segon cap de setmana del mes de setembre, les festes ballen i el final de les festes, el diumenge dedicat a Sant Bernat, pot anar des del 9 fins al 15 de setembre. Enguany és la data més tardana del cicle entre el qual es mouen les festes i a partir d'ara aniran acostant-se cada vegada més a principis de mes.

Enguany el cartell anunciador i el programa fan referència al 130 aniversari del teatre del Siglo. Un teatre que simbolitza l'interés que sempre hi ha hagut a Carlet cap a les arts escèniques. Quan es va inaugurar l'edifici, el 2 de febrer de 1889, ja es disposava al poble d'una colla d'aficionats al teatre i a la sarsuela. El 1887 la banda La primitiva de Carlet va guanyar el Primer Certamen de bandes de música de València i el Siglo esdevenia la seua seu per a assajos i concerts. El poble ja disposava en aquell temps de mestres de ball i des de ben antic la gent es lluïa a les revetles i sempre s'ha comptat amb un important grup de folklore. Per tant, el 130 aniversari del Teatre El Siglo representa tota esta dedicació del poble a la música, el teatre i la dansa, elements indispensables en unes festes, on tot el poble és partícip d'estes arts, sobretot durant les revetles.

Durant les festes, la mateixa plaça Major esdevé un teatre, amb l'escenari i els «palcos», llotgetes que ocupen les colles d'amics que entornen tot el recinte i deixen al mig una platea multiús, una platea amb cadires per al dia del musical, amb taules i cadires per als esmorzars i sopars, i lliure de mobiliari per al ball. I també a l'acte del pregó, el teatre estarà present. Enguany, comptarem amb l'actriu Lola Moltó, carletina, bona coneixedora de les festes i les tradicions, ella ha estat membre d'associacions culturals i festeres, ha participat en tots els esdeveniments festers, ral·lis, kermeses, cavalcades, disfresses...

De l'intens programa d'activitats que s'ha preparat des de la regidoria de festes destaquen els actes previs a la setmana festera com la subhasta de «palcos», la marató de donació de sang,la fira comercial, el sopar de la plantà de «palcos», i comencen les festes amb el pregó. Però demà dissabte, dia del pregó també està farcit de moltíssimes activitats: petanca, bicicletes, pilota valenciana, ping-pong, exposicions, el sopar jove i la macrodiscomòbil.



Destresa de tractors

L'endemà, l'esmorzar de la Cooperativa Sant Bernat. No són festes si eixe diumenge de matí no se senten cantar els números de la «rifa», i després d'esmorzar, el concurs de destresa de tractors i continuaran els actes de la setmana: desfilada de moros i cristians, el joc del burro, el joc del truc, les discomòbils i, especialment, les revetles carletines, que duraran tota la nit fins a l'hora d'anar a esmorzar. Pel que fa a les revetles són molt populars la de barrets, on les colles d'amics es fan barrets molt creatius i competeixen en un concurs de molt d'èxit, i la del Mantó de Manila amb desfilada de centenars de mantons acompanyats i al ritme del pasdoble carletí Amparito Roca, del mestre Teixidor. Com sempre la gastronomia té la seua importància, amb el concurs de l'arròs al forn i altres especialitats gastronòmiques que apareixen en els sopars i esmorzars com són l'orxata, les rosquilletes, els fartons i la coca seginosa carletina.

Com en anys anteriors, per al manteniment de la tradicional cavalcada carletina, enguany també se subvencionaran aquelles carrosses que porten tapissos de paperets i figures també cobertes amb la tradicional floreta o mesureta de paper de seda, aconseguint una textura especial i un colorit típic de la cavalcada. Cavalcada que enguany a posta per la reducció de l'abús de l'alcohol amb un premi especial i que es convertirà en la cua final d'unes festes distingides que com cada any es tancaran amb el castell de focs d'artifici de diumenge.