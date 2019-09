Cuarenta chefs internacionales pelean por el título de mejor paella del mundo

Un total de 40 chefs nacionales e internacionales se disputarán el título de «Mejor Paella del Mundo» en Sueca, que ultima los preparativos para la 59 edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana, el domingo 15 de septiembre.

El certamen «disfruta del reconocimiento mundial del sector, no solamente para ser lo más antiguo de España sino porque, además, en cada edición aumenta la demanda de participantes», asegura la organización del evento en un comunicado. La edil de Turismo de Sueca subraya que «se trata de un acontecimiento de grandísima repercusión, al cual acuden participantes de diferentes lugares del mundo».

Una de las novedades de la competición, que cumple ya 59 años, es la «intención de abrir más la participación de la ciudadanía de Sueca». Por eso, el próximo lunes, 12 de septiembre, se sortearán entradas dobles para poder asistir en la sala.

Otra de las novedades que incluye este edición es el aumento en el número de premios que se entregarán. A los galardones a mejor paella cocinada por un restaurante de Sueca, de la C. Valenciana y a nivel internacional, se une también la categoría de mejor paella cocinada por un restaurante a nivel nacional.

Esta edición han sido invitados a participar los restaurantes de Sueca La Granja y Sequial 20. Por su parte, los concursantes de la C. Valenciana serán Can Roig; El Librell; El Puerto; Nou Racó; Goya Gallery; Rossinyol; Avenida 2.0; K-Anròs; Evenser; Les Roques; Can Ladio; Cap i Casal; El Racó; La Visteta; Paella Digital; Plaça Gastro Mercat, del Corte Inglés; Ausiàs 47; La Coloratta; Casa Riquelme; y Arroces y Brasas Bonanza 2.0.

De otros territorios, El Muelle del Barrio Pesquero (Santander), Grupo Xàtiva (Barcelona), Los arroces de Guillermo (Ciudad Real), Casa Pepe Sanchis (Córdoba) El Bandolero (Córdoba), Dixtinto (Jaén), Sa Paella Club (Ibiza) y ASCAIB (Islas Baleares). Por lo que respecta a la participación internacional, contará con: Casa Paella LTD (Tasmania, Australia), SimplySpanish (Melbourne, Australia), Paella Mania (Japón), Sangria (Japón), Alikante (México), Restaurant Xiquet (Washington, USA), Don Quichotte (Narbona, Francia) y Ferdinando Campaniello (Italia).