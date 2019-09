Mujeres tratadas de cáncer reclaman mayor comodidad hospitalaria

La asociación de mujeres operadas de pecho de Sueca (Adops) ha iniciado una campaña para dar a conocer su superación diaria y su lucha contra una enfermedad que se ha convertido en una auténtica lacra en la sociedad ribereña. Quisieron poner el énfasis en las malas condiciones que viven en el Hospital de la Ribera, donde son tratadas en un sótano, donde se siente «escondidas del resto de pacientes».

«Las únicas ventanas que tenemos están en la sala donde recibimos tratamiento y dan a una pared de hormigón. Esas son nuestras vistas. No hay cobertura de teléfono, no hay wifi, los pacientes estamos en butacas viejas e incómodas mientras recibimos sesiones de quimioterapia que pueden llegar a durar seis horas», afirman las representantes de Adops. El único entretenimiento con el que cuentan son cuatro televisores que no se pueden ver desde todos los ángulos y están subtitulados para no molestar. La situación contrasta con el trato recibido por el personal, que destacan por su «afecto, dedicación, profesionalidad y buen hacer. Ni en diez vidas los podríamos pagar todo aquello, fuera de lo meramente médico que ellos nos aportan».

«Necesitamos que el Hospital de Día sea el lugar digno donde luchar por el nacimiento de nuestra segunda vida, de nuevos proyectos y mucha esperanza, porque eso es lo que allí nos dan».

Para ello han creado un nuevo proyecto denominado #sillonesmolones. Unos sillones con un brazo articulado dotado de una tableta médica donde poder ver películas, escuchar música, leer, gestionar el correo electrónico y visionar documentos.

El colectivo quiere movilizar a los ayuntamientos de toda el área sanitaria de la Ribera, caso de municipios como Albalat de la Ribera, Alberic, Algemesí, Alginet, Alfarp, Almussafes, Alzira, Antella, Benicull, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Corbera, Cullera, El Perelló, Favara, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, l'Alcudia, la Barraca de Aigües Vives, Llaurí, Llombai, Mareny de Barraquetes, Massalavés, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana, Sueca y Tous.

La asociación nació hace diecinueve años de la mano de mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y ahora una nueva generación ha vuelto para mostrar las mismas ganas, para buscar un espacio donde pacientes y familiares luchen juntos. «Esta experiencia que no nos ha quitado la ilusión hace que seamos el primer colectivo de la comarca en hacer talleres de maquillaje oncológico de pacientes», arguye el colectivo. No se trata solo de pintar unos labios, sino de apoyarse unas a otras en los momentos duros y buscar soluciones ante los problemas que surgen con la dolencia.



Caminata solidaria

Otra de las iniciativas para movilizar a la ciudadanía será la primera edición caminata de Adops que se celebrará el 29 de septiembre en Sueca. «Para poder avanzar y ser una sociedad más respetuosa es necesario que todos entendamos como vive la dolencia el paciente y su familia, por este motivo nuestra lucha siempre se centrará en el bienestar del paciente y su entorno», aducen las integrantes del colectivo.