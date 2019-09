La Audiencia exculpa al exlíder del PP de Càrcer de administración desleal

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha archivado definitivamente las denuncias presentadas por la Comunidad de Regantes del Valle de Càrcer y Sellent contra el expresidente de la entidad, Aurelio Hernández Monar, quien también fue alcalde del municipio y alto cargo del Consell durante diferentes legislaturas gobernadas por el PP. Los tres magistrados del tribunal no han hallado entre las pruebas aportadas por la acusación ni un solo indicio que pueda probar el dolo [fraude cometido con la intención de engañar a alguien] necesario para que pudiera acreditarse el delito de administración desleal que le imputaban. El fallo, que también desmonta la acusación de estafa y falsedad documental en relación a las obras de la sede social de la entidad de riego, es firme y contra él no cabe recurso alguno.

La acusación imputaba a Hernández haber actuado fuera del ámbito de su competencia al ordenar actuaciones que deberían haber sido aprobadas por la junta general de la comunidad de regantes, pero la Audiencia de Valencia lo considera irrelevante. Al margen de las posibles interpretaciones acerca del alcance de las competencias del presidente o de la junta de gobierno de la entidad, el auto judicial defiende que la relevancia penal de los hechos «no viene determinada solo por la extralimitación en sus funciones de los administradores, sino que además debe acreditarse la producción de un perjuicio a los administrados y, además, que su actuación se haya llevado a cabo de forma dolosa y no por negligencia». Poco después, el auto concluye que no se ha acreditado ningún perjuicio económico

Un contrato «oscuro»

Respecto a la contratación por parte del presidente y del secretario de la Comunidad de Regantes de un compleja operación de permuta financiera suscrita con La Caixa sin contar con la autorización de la junta, el tribunal sostiene que la acusación «nada prueba» sobre que el perjuicio causado como consecuencia de la evolución de los tipos de interés «pudiera ser conocido por los investigados», todo ello con independencia de las acciones civiles que puedan asistir a los regantes para obtener la anulación del referido contrato por la oscuridad de las claúsulas o por la falta de información adecuada al consumidor».



Pagos «necesarios»

La resolución de la Audiencia tampoco da crédito a las acusaciones sobre los supuestos pagos no presupuestados en el proyecto de modernizacion del regadío ni al hecho de abonarse un sistema integral de gestión sin la aprobación de la junta y a pesar de que la empresa nunca entregó lo contratado. Muy al contrario, el tribunal destaca que Aurelio Hernández justificó documentalmente los pagos y apunta que no ha podido acreditarse que esos trabajos no fueran necesarios o que no se hubieran ejecutado. Y añade: «La necesidad de la contratación del sistema integral era tan evidente que el mismo perito de las acusaciones testificó que la Administracion exige en la actualidad ese sistema». Aunque la directiva hubiera invadido competencias de la junta general, remata el auto, «esa contratación era necesaria y en modo alguno perjudicial».

Del análisis del préstamo concedido a la adjudicataria de las obras de modernización de riego tampoco se desprende, a ojos de los magistrados, ninguna relevancia penal, y respecto a la reforma de la sede social de los regantes, rechaza que las obras causaran un perjuicio a la comunidad «porque efectivamene se ejecutaron y eran imprescindibles ante la instalación del nuevo sistema de regadío». Tampoco, recalca el tribunal, se ha aportado prueba alguna de que el coste real de las obras hubiera sido muy inferior a lo abonado «sino que es obligado presumir lo contrario cuando se acreditó documentalmente que para su contratación se solicitaron tres presupuestos y se optó por el más económico».