Hernández: «No guardo odio ni rencor, aunque me han hecho mucho daño»

El exalcalde de Càrcer y exlíder del PP de la Ribera Alta, Aurelio Hernández respiró aliviado al leer el contundente auto judicial firmado por tres magistrados de la Audiencia Provincial que archiva la querella presentaba contra él por la actual directiva de la Comunidad de Regantes del Valle de Càrcer y Sellent. Le denunciaron por presunta administración desleal, estafa y falsedad documental aunque ninguno de los jueces que ha intervenido en la causa ha apreciado la más más mínima prueba que justificara una condena penal que le hubiera podido llevar a la cárcel. «No guardo odio ni rencor, aunque me han hecho mucho daño. La verdad es que me ha dolido mucho tanto desprestigio gratuito», terció ayer Hernández al ser preguntado por el auto judicial que avanzó ayer Levante-EMV.

Ya jubilado y retirado de la política, lamenta el linchamiento que ha tenido que sufrir junto a los otros doce acusados, y niega con rotundidad que quiera regresar a la escena pública. «Con el sobreseimiento de la causa no ha podido acabar mejor esa etapa», se justificó ayer. «Me limitaré a asesorar de manera amistosa a algunos amigos que en ocasiones me reclaman algún consejo y nada más», precisó tajante. Lo que todavía no tiene decidido es si actuará por falso testimonio, injurias o calumnias contra quienes le imputaban delitos tan graves «sin aportar ni una sola prueba». Lo debatirá junto al resto de los querellados y aceptará lo que proponga la mayoría. «Hay acusados que no han aguantado bien tanta presión, hay quienes han sufrido depresiones y hay que evaluarlo con los abogados y después adoptar un acuerdo conjunto», aclaró.

«No deja resquicio a la duda»

El contenido de la resolución judicial que le exculpa, «que no deja ningún resquicio a la duda y desmonta, una por una todas las acusaciones», le ha reparado parte de las heridas causadas por el pleito. «Los españoles ya hemos comprobado que la Justicia es lenta, aunque tarde o templano si alguien ha cometido alguna irregularidad grave siempre acaba saliendo», comenta antes de lamentar la saña con la que se le atacaba. «Presentaron 23 recursos en la CHJ conta mi gestión y no ganaron ninguno de ellos, pero luego redoblaron los ataques con panfletos, llamadas telefónicas, pintadas difamatorias y a través de la vía penal y tampoco han conseguido nada», reprocha. La única explicación que encuentra es que actuaran cegados «por una combinación de intereses políticos, odios y envidias» provocadas por sus sucesivas victorias electorales.

El conflicto continúa

Hernández reivindica su legado político y también su gestión al frente de la comunidad de agricultores para modernizar los sistemas de riego. «Siempre he procurado hacer el bien allá donde he ido, en todos los sitios mi proceder ha sido el mismo y es cierto que cuando se toman decisiones siempre pueden cometerse errores, pero lo que no se puede entender es que pretendieran meterme en las cárcel cuando las cuentas estaban claras y un tribunal ha confirmado que no había pruebas que demostraran lo contrario», sostiene. El enfrentamiento judicial, no obstante se mantiene abierto con la última denuncia presentada por los regantes por supuestas irregularidades administrativas que también afectan a familiares del exalcalde de Càrcer.