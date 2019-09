El alcalde de Sumacàrcer ayuda a atrapar a la cabra que vagaba por las calles

La cabra que en los últimos meses ha vagado sin control por las calles de Sumacàrcer hasta convertirse en una molesta compañía para los vecinos está ya a buen recaudo. El alcalde, David Pons, no desaprovechó ayer la ocasión que se le presentó tras toparse a primera hora de la mañana con el animal junto a la carretera y contactar con una persona que tiene ganado y aceptaba llevar la cabra a su granja para, con la ayuda de la teniente de alcalde, Pilar Mena, el policía local y el operario del ayuntamiento atraparla. Cabe señalar que, según reconoció el alcalde, llevaba desde hace algunas semanas una cuerda en el coche con este objetivo, «aunque tenía que coincidir que la persona que nos hacía el favor de quedarse la cabra pudiera desplazarse cuando ésta estaba por fuera y eso a veces es complicado», comentó.

«La cabra va a estar bien cuidada y es la mejor opción para ella, con haber encontrado un buen sitio para el animal me doy por satisfecho», comentó un David Pons aliviado, mientras admitía que lo que empezó siendo «algo anecdótico» se había convertido en un «problema» y se mostraba «disgustado» con las críticas y comentarios que la presencia de la cabra ha generado el pueblo. «No es tan fácil como pegarle un tiro o lanzarle un dardo. ¿De dónde?», señaló en respuesta a algunos de esos comentarios que ha llegado a escuchar. Pons recordó que el ayuntamiento ha realizado diferentes gestiones ante la Guardia Civil, la empresa que se encarga de la recogida de perros vagabundos o el propietario de la granja que ayer quedó a cargo de la cabra, aunque se topaba con la falta de medios para capturarla. «La Guardia Civil nos remitía a que lo hiciera la Policía Local, pero yo tengo un auxiliar de policía que tampoco tiene medios para eso, cómo voy a enviarle a eso», relató David Pons, que finalmente participó ayer personalmente en la captura del animal. Según dijo, la cabra hizo ademán de huir, pero no había intentando embestir en ningún momento.



Desde principios de verano

«Yo salía de casa a las 8 de la mañana y me la he encontrado cerca de la carretera, he contactado con esta persona que tiene ganado y con la que ya había hablado muchas veces y hoy -por ayer- sí ha podido venir», destacó Pons, quien indicó que se había actuado «cuidando en todo momento al animal».

El alcalde estimó que la cabra empezó a aparecer por las calles de Sumacàrcer a principios de verano, aunque admitió que ha sido un proceso en el que «a medida que iba cogiendo confianza ampliaba su radio de movimientos y el problema ha sido cuando ha acabado llegando a las calles». Cabe señalar que tanto el Ayuntamiento de Sumacàrcer como los vecinos vinculaban la cabra a un corral situado en la periferia del pueblo, y en el que se solía refugiar -no se trata de un ejemplar de cabra montés que baja de la sierra al pueblo-, aunque en las conversaciones mantenidas con el propietario éste aseguraba que la cabra no era suya.