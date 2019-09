El Alzira retoma la competición lejos del Suñer por la falta de seguridad

Tras una semana de obligado descanso por la suspensión de sus partidos, la UD Alzira y el CD Acero retoman hoy la competición. Será a las 19 h. en el Camp d'Esports Venecia. Durante la semana, el conjunto azulgrana se ha encontrado con la clausura del Luis Suñer Picó por parte de la concejalía de Deportes. El departamento municipal alega que mientras el campo no reúne las condiciones de seguridad para que los futbolistas no tengan peligro de lesión no se podrá entrenar ni jugar en él. El Alzira visitó el terreno de césped natural del Tous para entrenar y poder jugar al menos los partidos en el Suñer. Sin embargo, la decisión tuvo otro daño colateral ya que estaba programado que se jugase la tercera jornada del Torcaf durante todo el domingo en Venecia. Finalmente la directiva del Ciutat d'Alzira decidió transportar todos sus enseres durante la noche del sábado a hoy domingo a la ciudad deportiva Jorge Martínez «Aspar» para jugar parte del Torcaf y dejar Venecia al Juvenil de División de Honor, que jugará a las 12 contra el Torre Levante y el primer equipo alzirista.

En lo estrictamente deportivo se enfrentan dos equipos que han renovado completamente sus plantillas. En el Acero juegan varios exazulgranas Loza, William y Farisato. Éste último fue el gran revulsivo del equipo acerista para que lograse la permanencia con nueve goles en trece partidos. Estas cifras llevaron al venezolano a ser fichado por el Levante si bien fue cedido al conjunto porteño para continuar su progresión antes de dar el salto al filial granota, que está en Segunda B. Superado el trago de salvar la categoría el año de su Centenario tras haber sido ascendido administrativamente en verano, sigue con el objetivo de la permanencia. La nave rojiblanca la dirige Juan Márquez, que tiene a toda la plantilla a su disposición. En este inicio de liga, los del Fornàs solo han empatado un partido y perdido los dos siguientes por errores propios aislados.

En el Alzira la semana ha sido tranquila en lo deportivo con el único problema de haber empezado a preparar el partido pensando en las medidas del Suñer Picó y reestructurarse para jugar en un campo con 500 m2 menos. Benja, Pepín y Dani Martínez ya están completamente recuperados.



La UD Alzira vive una relación de amor-odio con Venecia. En los habituales traslados con motivo de la resiembra ha logrado alguna victoria como los partidos contra el Vila-real C pero más empates y derrotas ya que los equipos visitantes pueden jugar más replegados. Con el Acero ha habido dos de esos partidos. Una fiesta del fiesta del fútbol base se aguó con un 1-4 en la temporada 2012-13. Por el contrario, en la 15-16 remontó un 0-2 para acabar ganando 5-2.

Ambos equipos se han enfrentado en Alzira 30 veces con 21 victorias locales y solo una de los del Camp de Morvedre. El árbitro es Borja Guijarro Colomer con quien el Alzira ha perdido los dos partidos que le dirigió en las dos últimas temporadas, 1-2 contra el Paterna y 1-0 en Elda.