El Ayuntamiento de Catadau elimina las botellas de plástico para dar ejemplo

Muchos ayuntamientos piden a sus vecinos que adopten conductas que ni ellos mismos ponen en práctica. Ese no es el caso de Catadau. El consistorio se suma a la tendencia medioambiental de reducir los plásticos de un solo uso de una manera muy original: ha adquirido botellas, jarras y vasos de vidrio para que las utilicen tanto los funcionarios como los propios concejales.

«Conscientes de la importancia de cuidar del medio ambiente y del problema que supone el exceso de plástico en nuestras vidas, el Ayuntamiento de Catadau ha eliminado las botellas de plástico del consistorio. De esta forma, se ha instalado en las oficinas municipales una fuente de filtración que no rechaza agua. Además, se han repartido botellas de cristal para el consumo de agua del personal», explicó el consistorio sobre esta nueva iniciativa.

El alcalde de la localidad, Hèctor Roig, señaló que el consistorio es el primero que debe dar ejemplo tanto en esta como en otras cuestiones: «No seríamos coherentes si al mismo tiempo que pasa por el pleno una moción para declarar el estado de emegencia climática utilizamos tanto plástico. Nosotros tenemos que predicar con el ejemplo y cambiar las rutinas de hacer muchas cosas, porque si no el futuro que nos espera puede ser un desastre».

Los plásticos de un solo uso, como el de las botellas o los vasos desechables, se encuentran en el punto de mira de la práctica totalidad de los países. En esa lucha por reducir la huella en el planeta, Catadau ya aporta su pequeño grano de arena. «Prácitamente todo el mundo utilizaba botellas de agua pequeñas, incluso de 33 centilitros. Pongamos que cada persona, desde concejales, hasta funcionarios, administrativos o técnicos, bebe alrededor de un litro de agua durante su jornada. Son muchas botellas de plástico que se acaban tirando. Por eso hemos optado por vasos, botellas y jarras de vidrio que rellenamos desde la fuente», sentenció.