Alzira reactiva el plan para abaratar el agua de riego con energía solar y depósitos en altura

El Ayuntamiento de Alzira está dispuesto a adelantar 60.000 ? para encargar los estudios que precise el proyecto de modernización del regadío en los tres grandes valles de la orilla derecha del Xúquer, en los que se riega de motor, según se desprende de la declaración institucional en favor de esta iniciativa que busca abaratar los costes con la introducción de energías sostenibles aprobada el miércoles en el pleno, con el único voto en contra de Vox.

El ayuntamiento y la cooperativa Alzicoop lideran un proyecto presentado en mayo de 2018, si bien la escasa aceptación que tuvo en las reuniones que se mantuvieron con agricultores y motores de cada uno de los valles por separado y el ínterin provocado por el proceso electoral parecían haber enfriado la iniciativa. El alcalde de Alzira, Diego Gómez, aprovechó el primer pleno del nuevo curso para elevar una propuesta que rescata el proyecto, que contó con el respaldo del gobierno municipal (Compromís y PSOE), PP y Ciudadanos. El único concejal de Vox, Ricardo Belda, votó en contra pese a considerar que se debía apoyar la iniciativa, al entender que Alzicoop no es el mejor aliado. «La cooperativa no es una entidad que pueda presumir de buena gestión, no ayuda a que este proyecto salga adelante y habría que buscar otra institución pública o privada», dijo.

La resolución muestra el apoyo de las diferentes fuerzas políticas al proyecto de modernización, en sus tres vertientes: la apuesta por las energías sostenibles, en este caso la solar, para la extracción del agua; posibilitar el riego de explotaciones agrícolas ecológicas y contribuir a la protección de las montañas en la lucha contra incendios forestales. El texto detalla que el plan contempla un área de actuación que abarca los valles de la Murta y la Casella, el Pla de Corbera, el Forn de Carrascosa y la Barraca d'Aigües Vives, aunque advierte de que dada la complejidad se deberá ejecutar por fases. Por otra parte, señala que el presupuesto del anteproyecto asciende a 60.000 euros.

El concejal de Agricultura, Pep Carreres, que en el pleno resumió la filosofía del plan señalando que se trata de «extraer el agua con energía solar, almacenarla en altura y regar por gravedad», explicó ayer a Levante-EMV que el ayuntamiento está dispuesto a adelantar ese dinero para realizar los estudios necesarios que permitan activar un proyecto que, según dijo, puede llegar a generar un ahorro del 75 % en los costes de extracción de agua y que, antes o después, se va a tener que ejecutar. La iniciativa busca frenar el abandono de campos. «Ponemos la primera piedra para que los estudios técnicos puedan abrir la puerta, el ayuntamiento se sitúa junto a la cooperativa como impulsor», comentó, mientras incidía en que estos trabajos demostrarán que los números salen aunque, apuntó, se trata de propiedades privadas y los agricultores también tienen que dar un paso adelante. Carreres dijo que el ayuntamiento se ofrece a acompañarles para acogerse a todas las líneas posibles de financiación y recordó que la Administración, en todos sus niveles, «está a favor de este tipo de planteamientos».

El PP mostró su apoyo a un proyecto, «siempre que no le acabe costando dinero al agricultor», y Ciudadanos abogó porque sea la primera «de otras muchas medidas que se puedan tomar para salvar el campo valenciano».