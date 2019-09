Cs reclama baños públicos en los parques de Cullera

Palacios lamenta que la construcción de váteres públicos no fuera una prioridad hasta ahora y solicita la puesta en marcha de aseos químicos temporales hasta su instalación definitiva. La medida solicitada por Cs será debatirá en el pleno de octubre ya que el gobierno municipal no ha considerado que sea urgente. Esta semana, el concejal de Compromís Manel Joan Arinyó preguntó sobre los aseos públicos. El concejal Salvador Tortajada respondió que es «una medida que se está estudiando y no solo en los parques sino en otros puntos estrategicos».

Cs considera que no es solo una necesidad para los mas jóvenes. «Tener un aseo cercano puede marcar la diferencia entre una tarde feliz o un mal trago para nuestros mayores», agrega Palacios.