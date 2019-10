La plataforma vecinal de Corbera recela del anuncio de cierre de la cantera

«Por muchas veces que se repita una frase, si no es cierta, nunca lo será. Por muchas veces que la empresa repita: 'cerraremos en año y medio, cerraremos en año y medio'. No es verdad, llevamos muchos años con el mismo mantra». Desconfianza y recelo. Son los dos sentimientos que afloran en el seno de la plataforma vecinal que reclama el cierre inmediato de la cantera de Corbera, tal y como reflejan sus palabras.

La mercantil aseguró la semana pasada que su trabajo, tanto de explotación como restauración (tareas que llevan a cabo de manera paralela, aunque los vecinos lo niegan), en la cantera de Corbera se dará por concluido en el plazo de un año y medio. No obstante, el anuncio genera mucha desconfianza en la plataforma que aglutina a los vecinos indignados con las labores mineras: «Ellos cerrarán cuando se les acaben los pedidos de material para 'hacer el bien', es decir, construir carreteras, polígonos, etc. Cuando no tenga demanda de piedras para construir ellos la cerrarán temporalmente y callarán a todo un pueblo pero una vez más no nos vamos a fiar», expresó el colectivo.

«¿Cuando ha estado cerrada la cantera Girtal de Corbera? En plena crisis económica, ya que no se construía nada y no había presupuesto para hacer carreteras, polígonos y parkings de camiones. Cuando se activa la economía, ellos la abren y vuelven a empezar», añadió la plataforma vecinal.

El colectivo insistió, además, en una de sus viejas proclamas al incidir en la cercanía de la zona minera con la población: «Hay viviendas consolidadas que están a menos de 150 metros de la cantera que padecen las consecuencias de las explosiones casi semanales. El colegio de Corbera está a 450 metros. No son edificaciones ilegales, como decía el propietario de la cantera. Se trata de un pueblo entero. Además, hay muchos chalés con cédula de habitabilidad que están llenos de grietas y con sus piscinas inutilizables porque las explosiones han llegado a colapsar sus circuitos de depuración».



Reunión con el Consell

Asimismo, aseguraron que la cantera, «en una de sus múltiples explosiones, destruyó por completo la Cova Blanca, patrimonio de todos los de Corbera, protegida y catalogada por la Generalitat Valenciana, con estalactitas, estalagmitas, grutas y lagos interiores de especial profundidad». Un hecho que, por otra parte, la empresa siempre ha negado que se llegara a producir.

Por último, los miembros de la plataforma vecinal calificaron la actividad de la empresa en la cantera de «ilegal». «No tiene permiso del Ayuntamiento de Corbera. Y no lo tiene por una sencilla razón: No estaban restaurando la cantera, estaban explotándola de una manera salvaje», manifestaron. No obstante, hasta la fecha no existe ninguna orden judicial que haya clausurado la mina. Por último, el colectivo aseguró que, en las próximas semanas, tendrán una reunión con miembros del Consell para trasladar al gobierno valenciano su malestar y comprobar si «hay alguien interesado en que esta barbaridad continúe».