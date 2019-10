Pensionistas de Alzira acudirán a la manifestación del día 16 en Madrid

El colectivo Unió por las Pensions de Alzira acudirá a la manifestación del 16 de Octubre en Madrid, para unirse en el Congreso al conjunto de plataformas y colectivos de toda España. El portavoz del grupo alzireño, Raül Ferrer se sumó ayer a la Columna Norte.

«Si no se cumplen las promesas no abandonaremos las calles. Para conseguir estos objetivos se necesita una reforma integral del sistema impositivo español. Somos un país en más de 9 millones de pensionistas que en la reciente crisis hemos sido la trampa de muchas familias para no caer en la indigencia», lamentan.