El Consell pide al Gobierno que abra el mercado chino

Con el mercado ruso cerrado, hay uno que se plantea como una gran oportunidad de negocio: el chino. De hecho, los productores han reivindicado en diversas ocasiones la necesidad de abrir vías diplomáticas para poder desembarcar en el país asiático. El Consell ha cogido el guante. La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, solicitó al Gobierno de España, a través de su embajada en Pekín, que negocie el protocolo de exportación del caqui de la Comunitat Valenciana con China, dado que la potencia asiática es el máximo consumidor mundial de caquis.

En la primera jornada de trabajo de la delegación del Gobierno valenciano en China, la vicepresidenta y el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, se reunió en Pekín con el embajador de España, Rafael Dezcallar de Mazarredo, y con el consejero Económico y Comercial de España, Carlos J. Tórtola Sebastián.

Oltra destacó las ventajas de exportar esta fruta a China porque, por sus características, «sería una novedad y no tendría competencia» en este mercado porque al recolectarse en noviembre no llegarían a este mercado en diciembre y se podría alargar hasta mitad de febrero. «En estas fechas ya no quedaría caqui chino fresco» y, además, sería considerado un «producto premium por su calibre, azúcar, sabor, firmeza y color sin semillas».

La vicepresidenta también trasladó al embajador de España en China que los tiempos de producción del caqui en la Comunitat Valenciana son «los más óptimos» para su introducción en el mercado asiático porque entre los meses de diciembre y febrero -fechas para el envío- «habría poca competencia» y, además, «permitiría aliviar el mercado europeo», que en los últimos años ha sostenido un importante crecimiento en este campo.



Sector organizado

Oltra defendió también la fortaleza de la Comunitat Valenciana en este mercado, ya que se estima que en 2020 se podría llegar a una producción de entre 500.000 y 620.000 toneladas, según los productores. De hecho, la Comunitat Valenciana concentra casi el 90 por ciento de la producción de caqui en España gracias a que es un sector «organizado con control y registro de las condiciones de la fruta desde su recolección hasta su comercialización».

Por su parte, el conseller de Economia insistió: «No debemos perder de vista que estamos en el mayor mercado mundial en población e importancia económica». Por ese motivo, el gobierno valenciano pretende, con visitas institucionales como esta, «ayudar a la Comunitat Valenciana, a sus productos y a sus empresas básicamente a establecerse en este mercado, China, así como, también, a favorecer las inversiones de China en la Comunitat Valenciana», concluyó el conseller Climent.